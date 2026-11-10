Fans der Rate-Show „Wer wird Millionär?“ mit Günter Jauch müssen jetzt ganz tapfer sein. Denn am kommenden Montag (9. November) wird der TV-Dauerbrenner von einem anderen Erfolgsformat des Kölner Fernsehsenders RTL abgelöst: Moderatorin Inka Bause begibt sich dann mit Landwirten und Bäuerinnen aus ganz Deutschland wieder auf Partnersuche. Pünktlich zur Primetime um 20.15 Uhr beginnt die 22. Staffel von „Bauer sucht Frau“.

Wieder ein Landwirt aus der Eifel dabei

Nachdem das Format in den beiden vergangenen Jahren ohne Landwirte aus der Eifel auskommen musste, ist es in diesem Jahr wieder so weit: Denn – so heißt es in der Pressemitteilung aus dem Sendehaus in Köln – „Mutterkuhhalter Stephan bewirtschaftet in der Eifel seinen Hof.“

Die Spur führt in die Vulkaneifel

Wo genau dieser landwirtschaftliche Betrieb liegt, das verrät RTL traditionellerweise nicht, um die Privatsphäre des Landmanns zu schützen – und die Eifel ist groß. Doch dem gleichermaßen an Themen aus der Landwirtschaft wie aus den Niederungen der privaten Fernsehunterhaltung interessierten Teil der Lokalredaktion dieser Zeitung ist es trotzdem gelungen, den beruflichen Wirkungskreis von Bauer Stephan (37) ausfindig zu machen. (Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an Werbefachmann, Karnevalist und Blasmusiker Ecki, der in der Vulkaneifel mindestens so bekannt ist wie Inka Bause, und der immer einen kennt, der einen kennt ...)

Stephan jedenfalls, so ergaben die Recherchen, hält seine 17 Mutterkühe, zehn Thüringer Waldziegen, fünf Schafe, neun Kaninchen und 16 Hühner nur einen Steinwurf von der Grenze zum Kreis Euskirchen entfernt in einer kleinen Gemeinde im Landkreis Vulkaneifel.

Der Traum vom Hof und das Wohl der Tiere

Schon als Kind habe er davon geträumt, den Betrieb seines Vaters zu übernehmen und möglichst viel Zeit in der Natur zu verbringen, teilen die Kolleginnen aus der „Bauer-sucht-Frau“-Pressestelle mit. Besonderen Wert legt er demnach auf das Wohl seiner Tiere. „Sie sind ganzjährig auf der Weide. Das ist das Natürlichste, was ich ihnen bieten kann. Wenn ich sehe, wie glücklich und gesund sie sind, hüpft mein Herz. Dann weiß ich, dass ich alles richtig mache“, wird Stephan zitiert.

Single seit einem Jahr: Stephan wünscht sich eine Partnerin

Seine Freizeit verbringt der Vater eines sechsjährigen Sohnes gerne in der Natur oder zum Beispiel im Kino. „Für das ganz große Glück fehlt ihm jedoch noch eine Frau an seiner Seite, mit der er all die Erlebnisse teilen kann“, greift RTL ganz tief in die Gefühlskiste.

Seit einem Jahr ist der 1,80 Meter große Landwirt Single und nun bereit, sich wieder neu zu verlieben: „Ich wünsche mir eine Frau, die auch in Gummistiefeln eine gute Figur macht. Gemeinsam mit ihr auf dem Hof zu arbeiten und danach die Zweisamkeit zu genießen, ist mein größter Wunsch.“

Jungfernfahrt für das Schlauchboot?

In der Hofwoche hofft er, endlich sein Schlauchboot einweihen zu können, das er schon seit zehn Jahren hat, aber bisher noch nicht genutzt hat. „Paddeln zu zweit macht einfach mehr Spaß!“, so der Landwirt. Gut möglich, dass die Jungfernfahrt seines Schlauchboots auf dem Freilinger oder dem Kronenburger See stattgefunden hat, denn beide Gewässer liegen von Stephans Hof nicht allzu weit entfernt.

Am sogenannten Scheunenfest, das traditionell die neue Bauer-sucht-Frau-Staffel eröffnet, hat Stephan laut RTL übrigens nicht teilgenommen. Ob er die Frau fürs Leben findet, wird also erst in einer späteren Folge zu sehen sein. (thw)