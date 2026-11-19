Ein Benefiz-Basar aus der Eifel für ein Kinderdorf in Südindien: Der Missionskreis St. Gertrud Bouderath will so eine Brücke der guten Tat bauen. Sein Missionsbasar fand jetzt zum 46. Mal statt.

Ein Herzenskind der Gründerin

„Das ist schon immer und bleibt mein Herzenskind.“ Karin Raths strahlt. Sie ist das einzige noch lebende Gründungsmitglied des Missionskreises St. Gertrud Bouderath und freut sich über den Besucherandrang bei dem von ihr mitinitiierten, jetzt 46. Missionsbasar für den guten Zweck.

Der, so Raths, sei schließlich damals deshalb ins Leben gerufen worden, „weil wir hier an Missionsarbeit nur die Sternsinger hatten“. Da habe man doch mehr machen können, waren die Gründer des Basars überzeugt.

Lebensunterhalt für Waisen und verstoßene Kinder

Über Schönstatt-Patres in Vallendar am Mittelrhein hatten sie damals den Kontakt in die südindische Provinz Tamil Nada und das von den Patres dort betreute Kinderdorf Sunrise Village geknüpft. Das Sunrise Village ist nach dem Prinzip der SOS-Kinderdörfer aufgebaut.

Die Bouderather unterstützen neben anderen Hilfsorganisationen Lebensunterhalt und Alltagshilfen für Waisenkinder und Kinder, die von ihren Eltern verstoßen wurden. „Im Sunrise Village gibt es aber auch eine eigene Schule, „die die Kinder bis zum Abitur führt“, so Karin Raths. So ermöglicht die Hilfe aus Bouderath auch Bildungsarbeit.

„Wir sind dort aber nur ein kleines Rädchen in der Unterstützungsarbeit“, meint Sabine Limburg vom Organisationsteam des voradventlichen Missionsbasars im Bouderather Pfarrheim. Doch bekanntlich zählt jede Hilfe.

Adventgestecke, Eifelliköre und Gestricktes

Und so konnte man am Wochenende hier für den guten Zweck auch kleine Beiträge investieren. Etwa für schöne selbstgebastelte Weihnachts- und Adventgestecke, selbst aufgesetzte Eifelliköre, Gestricktes und Wärmendes für Füße, Hals und Hände oder am Sonntag am großen Kuchenbuffet.

Pater sieht mehr als ein kleines Rädchen

Ebenfalls vor Ort war Pater Lawrence Kulandaraj, der aus Indien stammt und von Deutschland aus den Kontakt zu seinen Schönstatt-Brüdern im „Sunrise Village“ hält.

Das mit dem „kleinen Rädchen“, das die Hilfe aus Bouderath drehe, sieht der Geistliche nicht so: „Die Kinder dort benötigen schon für ihr tägliches Brot Menschen, die ihnen helfen“, so seine Erfahrung. Für Karin Raths, Sabine Limburg und das Missionskreis-Team ist das vermutlich schon Bestätigung und Motivation genug, 2027 den dann 47. Missionsbasar vorzubereiten.

Missionskreis besteht seit 1980

Seit 1980 besteht der Missionskreis. Zuletzt haben Karin Raths und Inge Klinkhammer das Kinderdorf besucht. (sli)