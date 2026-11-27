Nettersheim wählt bislang einen eigenen Weg

Die Zeiten ändern sich. Auch in der Eifelgemeinde Nettersheim, die über viele Jahre in manchen Dingen etwas anders gewirtschaftet hat als andere Kommunen. Wie etwa in der Abfallwirtschaft: Während sich fast alle Kommunen im Kreis Euskirchen schon vor Jahren zur IKZ Abfall zusammengeschlossen haben, um die Entsorgung von Haus- und Sperrmüll gemeinsam zu organisieren, sind Nettersheim und Euskirchen dem gemeinsamen Ansatz nicht beigetreten. Seit 2008 hatte Nettersheim mit gemeindeeigenem Müllfahrzeug und unabhängigem Konzept seine eigene Lösung für die Entsorgung der immer weiter wachsenden Hausmüllberge.

Ab 2029 gehört Nettersheim zur kreisweiten Abfallwirtschaft

Doch diese Zeiten sind bald vorbei. Mit Beginn des Jahres 2029 wird sich auch Nettersheim der kreisweiten Abfallwirtschaft anschließen. „Es hat sich herausgestellt, dass die Ausstattung, die wir damals mit einem Fahrzeug definiert haben, heute einfach nicht mehr ausreicht“, sagt Bürgermeister Norbert Crump. Nettersheim sei um rund 1000 Einwohner gewachsen, während die Aufgaben durch die Biotonne und die Abfuhr des Sperrmülls gewachsen seien. „Mit dem Grünabfallsammelplatz, den wir noch zusätzlich anbieten, sind wir in den letzten Jahren schon etwas in die Schieflage gekommen“, beschreibt Crump das Problem. Mit zwei Fahrzeugen zu arbeiten, würde mit der entsprechenden Personalausstattung allerdings unwirtschaftlich werden. „Da wir größere Bereiche haben, hat man dann Ausfälle zu verzeichnen, die auch wieder kompensiert werden müssten. Diese Kraft hat eine kleine Kommune einfach nicht mehr.“

Gebührenstabilität über 20 Jahre, aber logistisches Problem

Faktisch sei es so gewesen, dass die Gemeinde 20 Jahre lang Gebührenstabilität gewährleisten konnte. Trotzdem sei auch ein neues Fahrzeug angeschafft worden und alles regelmäßig erneuert worden, so dass der Standard gehalten werden konnte. Zudem sei der Betrieb von steigenden Entsorgungskosten beim Kreis belastet. Aber damit habe jeder zu kämpfen. „Für uns ausschlaggebend ist eigentlich das logistische Problem.“

Synergien für mehr Sicherheit bei der Entsorgung

Um auch in Zukunft Sicherheit bei der Abfallentsorgung anbieten zu können, müssten Synergien genutzt werden. Sperrmüll und Altholz getrennt abzufahren, gehe im Moment mit den Möglichkeiten, über die die Gemeinde verfüge, nicht. „Und deswegen ist es auch richtig, davon Abschied zu nehmen“, so Crump. So seien die notwendigen Beschlüsse gefasst worden, dass Nettersheim sich an der Interkommunalen Zusammenarbeit in der Abfallentsorgung beteiligt. Am 4. September wurde die öffentlich-rechtliche Vereinbarung unterzeichnet, mit der sich Nettersheim in die Reihe der neun Kommunen stellt, die bereits gemeinsam die Müllentsorgung beauftragen. Dahlem, Blankenheim, Kall, Schleiden, Hellenthal, Mechernich, Zülpich, Bad Münstereifel und Weilerswist arbeiten seit vielen Jahren zusammen.

Übergangszeit: Gemeinde sucht gebrauchtes Müllfahrzeug

Noch laufen die aktuellen Verträge. So kann sich die Gemeinde erst 2029, wenn die Auftragsvergabe für die nächsten Jahre abgeschlossen ist und der neue Turnus beginnt, dem Verbund anschließen. Bis dahin gilt es, die Zeit zu überbrücken. Da das alte Sperrmüllfahrzeug Anfang des Jahres stillgelegt wurde und die Beauftragung von Fremdunternehmen kostenintensiv ist, ist die Gemeinde auf der Suche nach einem gebrauchten Müllfahrzeug, das auch für die Sperrmüllentsorgung genutzt werden kann. „Wir sind mit guten Perspektiven auf der Suche“, so Crump. (sev)