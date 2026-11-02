Jubiläumskonzert im Dorfsaal

Seit zehn Jahren sind die Musiker von „Polka Plus“ in der Nordeifel unterwegs, um ihr Publikum mit beliebten böhmisch-mährischen Klängen zu erfreuen. Grund genug, um im Dorfsaal in Frohngau das Konzert zum Abschluss ihrer Jubiläumssaison zu geben.

Da die Jahreszeit auch noch die Möglichkeit gab, das Ganze zeitlich mit dem Münchener Oktoberfest in Einklang zu bringen, gehörten krachlederne Hosen bei den Herren, die zu dem Konzert gekommen waren, fast schon zur Standardausrüstung. Rund zwei Stunden spielten die knapp 20 Musiker ihr Repertoire für die rund 80 Zuhörer, die zu dem Auftritt gekommen waren.

Gründung aus Freundschaft zur Blasmusik

„Wir wollten den Bezug zum Oktoberfest deutlich machen“, erläuterte der Nettersheimer Trompeter Günter Giefer. Er hatte vor zehn Jahren den Anstoß zur Gründung des Ensembles „Polka Plus“ gegeben. Er ist oft in Formationen im Kreis zu hören und verfügt entsprechend über gute Kontakte zu seinen Musikerkollegen. So trommelte er alle, die Lust auf die spezielle Musikrichtung, bestehend aus böhmisch-mährischen Polkas und Märschen, hatten, zusammen und formierte die neue Band, die sich schnell mit gekonnt präsentierter Blasmusik einen Namen machte. „Wir machen Musik von Freunden für Freunde“, sagte er.

Klassiker der Unterhaltungsmusik im Programm

Doch beim Oktoberfest sei es noch anders, erläuterte er. Dort würden die Kapellen gern zwischen der traditionellen Blas- und deutscher Unterhaltungsmusik hin- und herwechseln. So hatte „Polka Plus“ für diese Gelegenheit auch Klassiker wie „Ein Bett im Kornfeld“ oder „Im Wagen vor mir“ in das Programm aufgenommen. „Unser Tubist ist für diese Stücke auf E-Bass umgestiegen, um den entsprechenden Sound zu schaffen“, so Giefer.

Für alle, die die Tanzbarkeit dieser Stücke auf die Probe stellen wollten, hatte die Band im Dorfsaal auf eine Bestuhlung verzichtet. So konnten die Tanzpaare sich zu Livemusik über das Parkett schieben. Für „Polka Plus“ stellte das Konzert das Ende des Jubiläumsjahres dar. Die Fans müssen sich bis März 2027 gedulden. Dann erst ist die Winterpause des Blasmusikensembles beendet. (sev)