Neues Personal, neue Orchideen Badewelt Euskirchen öffnet am Dienstag wieder

Euskirchen – Männer und Frauen in Badekleidung in einem Schwimmbecken: Eigentlich ist das ein normales Bild. Doch was war schon normal in den vergangenen Wochen? Acht Monate lang, seit dem 2. November, war die Therme in Euskirchen geschlossen.



Die Männer und Frauen, die am Montag in Badehose und Badeanzug bis zum Hals im Wasser der Lagune standen, gehörten teils zum Thermen-Personal, teils zu externen Reinigungsfirmen. Denn das Bad soll ab Dienstag wieder glänzen und strahlen.

Badewelt Euskirchen: Auch während Corona-Auszeit viel zu tun

Wirklich verwaist war die Therme in all den Monaten nie. Zwar befanden sich die operativen Mitarbeiter, beispielsweise vom Empfang oder die Gästebetreuer, in Kurzarbeit und die Verwaltung im Homeoffice. Doch die Anlage mit ihrer Flora und Fauna wurde gepflegt, gereinigt, kontrolliert und auch permanent beheizt – die mehr als 500 Palmen, von denen jede ein eigenes Bewässerungssystem hat, und die sonstigen Pflanzen, die Schildkröten, Kois und Vögel mussten also nie frieren. Jetzt ist das Bad aber wieder so richtig auf Betriebstemperatur.

Die Heizung lief auch im Lockdown – wegen Flora und Fauna. Copyright: Thoma Schmitz

„Unsere Thermentechnik und unsere technischen Anlagen können nicht wie Licht einfach aus- und wieder eingeschaltet werden“, sagt Thermenchefin Mirja Bernardy. Vielmehr gebe es DIN-Vorschriften, die bei der Schließung einer Therme oder eines Bades einzuhalten seien.

Die Corona-Maßnahmen der Therme

Trotz niedriger Inzidenzen im Kreis Euskirchen hat die Therme Euskirchen einige Hygieneregeln aufgestellt. Die Gästezahl ist beschränkt, zwischen den Liegeplätzen besteht 1,5 Meter Abstand, Plexiglasscheiben sind neben den Liegen aufgestellt worden. Jeder Gast hat einen festen Liegeplatz.

Im Bad herrscht ein Einbahnsystem, jede zweite Sprudelliege und jeder zweite Sitzplatz im Pool ist gesperrt. In den Saunen finden momentan keine Aufgüsse statt, sondern Dufterlebnisse. Reinigungsintervalle und Desinfektionsmaßnahmen wurden erhöht.

Ein Besuch ist nur mit Vorabreservierung möglich. Es gilt die jeweilige Coronaschutzverordnung des Landes NRW. Da sich diese dynamisch anpasst, wird der Blick auf die Homepage empfohlen. Auf dem Parkplatz steht von 8 bis 20 Uhr ein offizielles Corona-Testzentrum bereit. (ets)

Badewelt sucht neues Personal

Schwierig gestaltete sich die Situation fürs Personal. Einige Mitarbeiter haben sich während des Lockdowns neu orientiert, wie das beispielsweise auch in vielen Gaststätten oder Restaurants der Fall ist. „Das ist eine traurige Begleiterscheinung der gesamten Tourismus- und Veranstaltungsbranche“, meint Mirja Bernardy. Die Therme habe deshalb neue Mitarbeiter gesucht und befinde sich mitten im Einstellungsprozess.

Die restlichen Kräfte müssen ins „Reboarding“, also in die Wiedereingliederung. „Einige Mitarbeiter haben die Therme seit Monaten nicht mehr von innen gesehen. Für uns ist es ganz wichtig, dass sie wieder richtig ankommen, sich neu eingewöhnen, auch mit den neuen Gegebenheiten und Veränderungen, die coronabedingt vorgenommen werden mussten. Uns geht es ums Wohlfühlen – nicht nur für die Gäste.“

Lockdown wurde für Verschönerungen genutzt

Der Lockdown wurde auch für Neuerungen genutzt. Rund um die Lagune im Palmenparadies, aber auch um das Becken der Vitaltherme wurden Tausende Orchideen aufgestellt. Der Gästeservice im Palmenparadies ist jetzt mit Stroh überdacht.

Der Gästeservice ist jetzt überdacht und passt ins Gesamtbild. Copyright: Thomas Schmitz

Auch die Beschilderung wurde erneuert. Auf Tafeln finden die Gäste nun bequem ihre gebuchte Liege, denn freie Platzwahl ist wegen Corona momentan nicht möglich. Mit einer möglichen vierten Welle beschäftigt sich Mirja Bernardy indes nicht: „Wir denken nur daran, unsere Gäste wieder zu empfangen.“