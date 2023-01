Blankenheim – Egal ob Abschlussfahrt, Schulaustausch oder Kita-Projekt – hier erfahren Sie alle Neuigkeiten aus Schulen und Kitas der Gemeinde Blankenheim. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Kita Kleine Strolche

Sonnenschutz-Zertifikat

Die Rotkreuz-Kita „Die kleinen Strolche“ in Dollendorf unter Leitung von Birgit Bresgen hat sich ordentlich ins Zeug gelegt, damit die Kinder gut geschützt durch den Sommer kommen. So beteiligte sie sich am SunPass-Projekt der Krebsgesellschaft Nordrhein-Westfalen in Kooperation mit der Krankenkasse IKK classic. Bresgen war in Zuge dessen zur „Sonnenschutzbeauftragten“ ernannt worden. Der Kita wurde nun ihr „Sonnenschutz-Zertifikat“ überreicht.

„Um das zu erreichen, orientieren sich alle teilnehmenden Kitas an einer Sonnenschutzvereinbarung mit festen Verhaltensregeln zum Sonnenschutz“, so Clemens Lorenzo Garea von der Krebsgesellschaft NRW. „Erst wenn alle Vorgaben erfüllt sind, erhalten die Kitas die Auszeichnung »SunPass-Kita«." Hierfür müssen etliche Maßnahmen zum UV-Schutz aktiv und nachhaltig umgesetzt werden: Spielerisch für die Kids, informativ für Erzieher und Eltern, analog vor Ort und in Pandemiezeiten auch digital.



Ziel des „SunPass-Projekts“ ist es, so früh wie möglich mit der Hautkrebsprävention zu beginnen. Kinder sind besonders gefährdet, da ihre Haut noch sehr dünn ist und nur einen sehr geringen natürlichen Eigenschutz hat. Jeder Sonnenbrand im Kindesalter erhöht deutlich das Risiko, im Laufe des Lebens an Hautkrebs zu erkranken.



Kita Kastanienlaube

Blühstreifen-Patenschaft

Es summt und brummt auch weiterhin auf dem Ripsdorfer „Bienen- und Insektenplatz“ – und die Rotkreuz-Kita Kastanienlaube Ripsdorf ist mit einem eigenen Blühstreifen wieder mittendrin. Einrichtungsleitung Rita Schmitz erklärte glücklich: „Familie Krings, ebenfalls aus Ripsdorf, hat unserer Kita, wie auch im vergangenen Jahr, wieder eine Blühstreifen-Patenschaft geschenkt!“ Das entsprechende Zertifikat dazu wurde bereits überreicht. „Bei Spaziergängen beobachten wir dann regelmäßig das Wachstum der Blühpflanzen und erfreuen uns an den vielen Insekten, denen so ein wertvoller Lebensraum geschenkt wird“, so Schmitz.



Kita Kastanienlaube

Neue Spielmöglichkeiten

Nicht nur eine eigene „Tankstelle“ für die Kettcars und weiteren Fahrzeuge der Kinder sowie Hochbeete hat die Rotkreuz-Kita Kastanienlaube Ripsdorf zu bieten - nun hat ihr auch noch eine Familie eine Matschküche aus Europaletten gezimmert. Nun könne dort allerlei „Leckereien“ aus Erde, Matsch und Wasser gezaubert werden. Für Rita Schmitz, die Kita-Leiterin, ein voller Erfolg: „Dieses Angebot ist bei den Kindern absolut heiß begehrt!“

Die Kinder der DRK-Kita Kastanienlaube in Ripsdorf haben nun eine Matschküche. Copyright: Rotkreuz-Kita „Kastanienlaube“ Ripsdorf/Agentur ProfiPress

Zusätzlich wurden vor kurzem die Vorschulkinder verabschiedet. „Stolz nahmen sie ihre selbstgebastelten Schultüten in Empfang und freuen sich nun auf den ersten Schultag“, so Schmitz und ergänzte: „Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Vorschulkindern und ihren Familien, die uns zum Abschied einen schönen Tisch mit ihren Namen darauf gestaltet haben. Zusammen mit der Bank der Vorschulkinder von 2019 haben wir nun eine zusätzliche schöne und massive Sitzgruppe auf dem Hof!“

Kita Kastanienlaube

Privatkonzert

Im Rahmen ihrer „Promotion-Tour“ besuchte Maike Toussaint von „Maikes Rappelkiste“ und der Gitarrist Marcel Stoffels die Ripsdorfer Rotkreuz-Kita Kastanienlaube. Sie zogen sowohl die Kinder (zwei bis sechs Jahre), als auch die Erwachsenen mit eigens geschriebenen Liedern voll in ihren Bann.

Die Kinder der DRK-Kita Kastanienlaube Ripsdorf genossen es, nach langer Pandemiezeit auf einem Konzert von „Maikes Rappelkiste“ wieder richtig abrocken zu können. Copyright: DRK-Kita Kastanienlaube Ripsdorf/pp/Agentur ProfiPress

Einrichtungsleitung Rita Schmitz betonte: „Die Kinder hatten einen Riesenspaß, nach den ganzen Corona Einschränkungen wieder mal so richtig abzurocken!“

Maike Toussaint hat vor einigen Jahren bereits mit dem Mechernicher Kinderliedermacher Uwe Reetz zusammengearbeitet, mittlerweile betreibt sie nebenbei auch einen eigenen YouTube-Kanal.