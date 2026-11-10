Auftakt zur fünften Jahreszeit in Dreiborn

Wenn vielerorts noch die Martinszüge durch die Eifeldörfer gehen, dann wird in Dreiborn bereits die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Traditionell am ersten möglichen Termin, dem Freitagabend vor dem eigentlichen Startschuss in die Karnevalsession, dem 11. November, wird das streng gehütete Geheimnis gelüftet, wer die Narrenschar in der neuen Session anführen darf.

Der Vereinsbund sichert die Narrenherrschaft

Dass tatsächlich proklamiert wird und auch in jedem Jahr Tollitäten in Dreiborn ausgerufen werden können, ist gesichert. Denn die Organisation des Drommerter Karnevals obliegt dem Vereinsbund. Und das Recht (oder auch die Pflicht), aus den eigenen Reihen die Narrenherrschaft sicherzustellen, wandert reihum durch die vier Vereine, die gemeinsam den bereits 1972 gegründeten Vereinsbund bilden: der Sportverein TuS DJK Dreiborn, der Spielmannszug Dreiborn, der Musikverein Concordia Dreiborn und der Junggesellenverein.

Ein sportliches Dreigestirn aus den Reihen der DJK

In diesem Jahr war es wieder einmal die DJK, aus deren Reihen sich die Narrenherrscher rekrutierten. Begleitet von der Garde des Vereinsbundes zog das Damen-Dreigestirn mit Prinzessin Sina I. (Floß), Jungfrau Elena I. (Wollgarten) und Bauer Jana I. (Berners) durch den vollbesetzten Dreiborner Dorfsaal bis auf die Bühne. Dort wurden sie von Carlo Dederichs begrüßt, der in der Session 2012/2013 mit seiner Frau Simone als Prinzenpaar ebenfalls die Farben der DJK vertreten hatte. Damit werden die Dreiborner Jecken nicht zum ersten Mal von einem weiblichen Dreigestirn regiert. Bereits in der Session 2019/2020 stellte der Spielmannszug mit Prinz Nicole I., Bauer Marion I. und Jungfrau Anna I. das erste Dreiborner Damen-Dreigestirn.

Ein hilfreicher Hinweis auf die neue Tollität

Dass Dederichs die Aufgabe übernommen hatte, als Präsident durch die Sitzung zu führen, konnte auch als Hinweis auf die neue Tollität gedeutet werden. Denn Prinzessin Sina I. war eigentlich im vergangenen Jahr als designierte Nachfolgerin von Günter „Wim“ Jäger präsentiert worden, der nach 36 Jahren als Sitzungspräsident im altehrwürdigen Saal Hilgers sein Amt zur Verfügung gestellt hatte.

Engagement im Verein und in der Tanzgarde

Sowohl die Prinzessin als auch Jungfrau engagieren sich im Vereinsbund bei der Organisation der karnevalistischen Aktivitäten. Da beide auch in der Tanzgarde des Vereinsbundes aktiv waren, sind sie mittlerweile auch, genauso wie Bauer Jana, als Trainerinnen der Dreiborner Garden tätig. Auch in der Betreuung des alljährlichen Zeltlagers der DJK engagieren sich Bauer und Jungfrau.

Voller Saal bei der ersten Veranstaltung der Session

Die erste karnevalistische Veranstaltung in der Stadt Schleiden der neuen Session nutzten auch die Vertreter der befreundeten Vereine, um nach der karnevalslosen Zeit wieder in ihre bunten Uniformen und Jacken zu schlüpfen. So war der Saal Hilgers auch diesmal voll besetzt und bot den richtigen Rahmen für die Dreiborner Proklamation.

Neue Tänze und kölsche Töne zum Abschluss

Auch die Dreiborner Tanzgarden konnten bei dieser Gelegenheit ihre neuen Sessionstänze, die sie in den vergangenen Wochen und Monaten einstudiert hatten, zum ersten Mal dem Publikum präsentieren. Dabei zeigte dann auch das neue Solomariechen Julia Höger ihr Können. Das Ende der unterhaltsamen Veranstaltung gehörte der ostbelgischen Band „Bläck Pavöhner“, die mit kölschen Karnevalstönen noch einmal für Stimmung sorgten. (sev)