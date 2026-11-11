Verein „Erinnern.bedenken.handeln“Gedenkweg in Gemünd erinnert an Zeitzeugin Hanna Miley

Wenn Hanna Miley, geborene Zack, über den 9. November 1938 spricht, wird sie deutlich: „Es war der Tag, an dem aus Worten Taten wurden“, sagt sie. Ihre Geschichte stand im Zentrum des Gedenkweges, zu dem der Verein „Erinnern. bedenken.handeln“ für Montagabend eingeladen hatte. Rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren gekommen, um an diesem schicksalsträchtigen Tag den Ereignissen vor 88 Jahren zu gedenken.

Von der Synagoge zum Elternhaus

Von dem Standort der ehemaligen Gemünder Synagoge gingen die rund 80 Teilnehmer der Veranstaltung zur Dreiborner Straße 31, wo das Elternhaus von Hanna Miley gestanden hatte. Beide Gebäude existieren heute nicht mehr. Die Synagoge war in der Pogromnacht mit Heu vollgestopft und niedergebrannt worden, während das Haus, in dem Markus Zack ein gutgehendes Möbelgeschäft führte, den Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg zum Opfer fiel.

Rettung mit dem Kindertransport

Als Johanna Flora Zack war Miley dort aufgewachsen und hatte erlebt, wie sich das gute Miteinander von christlichen und jüdischen Nachbarn immer weiter in Hass und Gewalt verkehrte. Mileys Eltern gelang es, die siebenjährige Hanna am 24. Juli 1939 mit dem letzten Kindertransport nach England zu schicken, um ihr Leben zu retten. Ihre Eltern, Markus und Amalie Zack, wurden im Vernichtungslager Chelmno ermordet.

Schüler tragen Mileys Erinnerungen vor

An beiden Stationen trugen Kelly Frauenkron, Joline Mossakowski, Konrad Schäfer und Gero Vey vom Johannes-Sturmius-Gymnasium sowie Lea Wamser von der Realschule Schleiden Texte mit Mileys Erinnerungen vor. Sie sind Mitglieder der AG „Jüdisches Leben in der Eifel“, die von Angelika Schmitz und Heike Schumacher geleitet wird. Dabei wurde an die unbeschwerten Feiern in der Synagoge erinnert, aber auch an die Entrechtung der Juden. So erinnerte sich Hanna Miley, wie sie als kleines Mädchen aufgeregt in das Kino in Gemünd gehen wollte, um dort einen Film zu sehen. Doch dort kam die Enttäuschung, denn das Betreten von Kinos war Juden nach der Pogromnacht verboten.

Grüße von Hanna Miley

Mit einer persönlichen Videobotschaft aus ihrer neuen Heimat in Phoenix, USA, begrüßte Miley die Teilnehmer bei der letzten Station im evangelischen Gemeindehaus in Gemünd. Hier wurde der 2025 produzierte, preisgekrönte Dokumentarfilm „I was 8814“ vorgeführt, in dem Hanna Miley mit 92 Jahren ihre Geschichte und ihre Erinnerungen an die Ereignisse erzählt. Auch ihre Rückkehr nach Deutschland auf der Suche nach ihren Wurzeln und der Wunsch nach Versöhnung und Frieden wird darin thematisiert. Der Film kann online gestreamt werden.

Kooperation mit dem Förderverein aus Guldental

Zustande gekommen war die Filmvorführung in einer Kooperation mit dem Förderverein ehemalige Synagoge Heddesheim-Waldhilbersheim (Guldental). Die Vorsitzende des Vereins, Patricia Erb, führte in den Film ein. „Hannas Großvater war der Begründer der Synagoge“, erläuterte sie die Zusammenhänge. Miley sei nach Guldental gekommen, um sich den Ort anzusehen. „Das ist ein Beispiel dafür, wie sich Versöhnen entwickeln sagte“, sagte sie.

Hoffnung auf heilende Wunden

Sie freue sich, dass der Film über ihre Geschichte dort gezeigt werde, wo sie gelebt habe, sagte Miley in ihrer Videobotschaft. Die Besuche in Gemünd hätten das Gefühl verstärkt, dass Wunden heilen könnten. (sev)

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