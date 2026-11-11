Die Atmosphäre ist beklemmend. Im dunklen Viehwaggon werden die Menschen in eine ungewisse Zukunft gefahren. Dann endlich öffnen sich die Türen. Blendende Helligkeit schockiert die Menschen, erschrockene Rufe sind zu hören. Auch aus dem Zuschauerraum im Kulturkino in Vogelsang, als der einführende Vorspann, der als Video auf eine Leinwand projiziert wurde, die Aktion auf die Bühne übergeht.

600 Schülerinnen und Schüler im Kulturkino

Es ist Montagvormittag. Rund 600 Schüler sind zu der Aufführung des Stückes „Zeitspiel“ gekommen, das im Jahr 2018 von der Theater-AG des Gymnasiums Mariengarden in Borken zum ersten Mal aufgeführt wurde. Seitdem ist es regelmäßig zu sehen: jeweils am 9. November, dem Gedenktag der Pogromnacht im Jahr 1938, und dem 27. Januar, dem Holocaust-Gedenktag.

Aus der Theater-AG ist das „Junge Ensemble Mariengarden“ geworden. „Wir könnten das Stück heute 100-mal spielen“, sagt Sascha Dücker, Regisseur der Inszenierung, und immer noch Leiter der Theater-AG. Die einstigen Schüler seien mittlerweile berufstätige Erwachsene, die das Stück weiter auf die Bühne bringen.

Ein passender Ort für das Stück

Vogelsang ist wohl eines der wirkmächtigsten Beispiele eines Täterortes in der Region, an dem engagiert Bildungsarbeit betrieben wird, um den nachwachsenden Generationen die perfiden Mechanismen von Machtmissbrauch zu vermitteln und sie dagegen zu immunisieren. Eigentlich eine natürliche Partnerschaft, dass dieses Stück an diesem Ort aufgeführt wird.

Das Mädchenorchester von Auschwitz

„Zeitspiel“ greift eines der unsäglichen Kapitel auf, die die menschenverachtende Politik der Nazis geschrieben hat: das Mädchenorchester in Auschwitz. Geleitet von der Violinistin Alma Rosé, mussten Musikerinnen zur Unterhaltung der Lagerleitung spielen, aber auch den Gang in die Gaskammern musikalisch untermalen. Eine perverse Situation: Die Schönheit der Musik feiern, während nebenan die Schlote der Krematorien rauchen.

600 Zuschauerinnen und Zuschauer im Kulturkino. Copyright: Stephan Everling

Texte von Fania Fénelon und Arthur Miller

Das Stück ist nach Texten der Pariser Sängerin Fania Fénelon und des amerikanischen Dramatikers Arthur Miller entstanden, der Fénelons Autobiografie über ihre Zeit im Mädchenorchester dramatisiert hat. Es ist ein komplexes Drama, das Fragen aufwirft: Darf in den Monstern der menschenmordenden SS-Schergen auch das menschliche Wesen gesehen werden? Wie weit darf die Unterwerfung gehen? Auch die Problematik jüdischer Identität im judenhassenden Umfeld eines KZ wird thematisiert.

Umstrittene Darstellung wird nicht verschwiegen

Über zwei Stunden geht das Stück, das nicht nur die Erlebnisse Fénelons während des Aufenthalts in Auschwitz zeigt, sondern auch die Entwicklung der Menschen untereinander. Was nicht unumstritten ist. Denn viele der Mitglieder des Orchesters widersprachen den Darstellungen Fénelons entschieden. Dieser Konflikt wird von dem Jungen Ensemble Mariengarden nicht unter den Teppich gekehrt. So hat Anita Lasker-Wallfisch, als Cellistin Mitglied des Mädchenorchesters, ein Grußwort zum umfangreichen Programmheft beigesteuert. Viele der Rollen sind authentisch, wie die Akkordeonistin Esther Bejarano, die Leiterin des Frauenlagers Maria Mandl oder der Lagerarzt Dr. Josef Mengele.

Rotarier unterstützen die Aufführung

Florian Koltun, durch seine Konzertdirektion „Eifel Musicale“ in der Region bestens vernetzt, brachte die Produktion nach Vogelsang. „Ich weiß natürlich, dass wir ein Denkmal des Nationalsozialismus wie Vogelsang in der Eifel habe und kannte Dücker und das Stück“ Mithilfe des Rotary-Clubs Euskirchen gelang es, die Aufführung mit ihren rund 60 Darstellern und dem ausgefeilten Bühnenbild in das Kulturkino zu bekommen. „Ich habe einen Aufruf im Distrikt 1810 der Rotarier gestartet, und zehn Gruppen haben das Projekt unterstützt“, sagte Dr. Ludwig Veltmann, Präsident des Euskirchener Rotary-Clubs.

Für die Schüler, die an der Veranstaltung teilnahmen, war es beeindruckend. „Ich habe noch nie von dem Orchester gehört, es ist eine ganz andere Sichtweise“, sagte einer von ihnen in der Pause. (sev)