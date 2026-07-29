Gesellige Zeiten sind für die nächsten vier Wochenenden in der evangelischen Kirche in Schleiden angesagt. Denn dann öffnet das Gotteshaus seine Türen für das Sommercafé – mal drin, mal draußen, ganz wie das Wetter es zulässt. Bereits am ersten Wochenende folgten viele Neugierige der Einladung auf eine Tasse Kaffee, ein Stück Kuchen und ein gemütliches Schwätzchen.

„Wir haben hier eine so schön sanierte Kirche, und da haben wir uns gedacht, da müssen wir doch auch etwas anbieten“, sagte Brigitte Joswig. Denn seit Ostern sei die Kirche zwar wieder in Gebrauch, doch regelmäßige Gottesdienste gebe es dort nicht.

Die Kirche in Schleiden bietet den Menschen einen Treffpunkt

Im Kreativkreis der evangelischen Kirchengemeinde Schleiden sei dann die Idee aufgekommen, die aus dem hohen Norden importiert wurde. „Wir fahren gern nach Schweden, um dort Urlaub zu machen, und dort haben wir dieses Angebot schätzen gelernt“, berichtete sie. In dem skandinavischen Land sei es gang und gäbe, dass die Kirchen ihre Türen aufmachen, um dort den Menschen einen Treffpunkt zu bieten. „Da haben wir gedacht, das sei doch eine nette Idee, die Kirche aufzumachen und die Leute kommen zu lassen“, begründete sie die Aktion.

Das Angebot laufe jetzt erst einmal an den Wochenenden in den Sommerferien. „Wir bieten den Platz an, sich zu treffen, und dazu auch Kaffee und Kuchen“, so Joswig. Schon am ersten Tag sei das Café gut angenommen worden, berichtete sie. „Am Samstag kam eine größere Gruppe aus Harperscheid und Schleiden, die bei dem schönen Wetter draußen saß und viel Spaß hatte“, sagte sie.

Eine Frau schaute gleich an zwei Tagen in Folge vorbei

Am Sonntag war das Verlangen der Besucher, an der frischen Luft zu sitzen, allerdings gering. So zog das neue Sommercafé kurzerhand in den Altarraum der Kirche um. Fast 20 Personen setzten sich in kleinen Gruppen um die Kaffeehaustische.

„Das ist doch toll, dass man sich hier in der Kirche treffen kann“, sagte eine Frau. Eine andere berichtete, sie sei bereits am Vortag hier gewesen, und da habe sie es so schön gefunden. „Da bin ich gleich noch einmal gekommen“, sagte sie.

Das Angebot zum Sommercafé ist kostenlos, es wird lediglich um eine Spende für die Kindernothilfe gebeten. Das Sommercafé ist noch an den kommenden drei Wochenenden von 14.30 bis 18 Uhr geöffnet, der letzte Tag ist Sonntag, 16. August.