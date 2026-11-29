Still ruht der See. Der Urftsee, um genau zu sein, der in seinem gewundenen Bett zwischen den steilen Hängen, die zum Kermeter und Nationalpark hochgehen, den Verlauf des namensgebenden Flusses nachbildet. Oft ist es ruhig hier, dann wieder tummeln sich Wanderer auf der Staumauer. Die Geschichte von See und Talsperre haben Bernd Pütz und F.-A. Heinen recherchiert und dabei erstaunliche Geschichten zutage gefördert. Dabei kam ihnen auch das Glück der Tüchtigen zu Hilfe.

Ein Archivschatz beim Wasserverband

Den beiden ist es gelungen, einen bislang unentdeckten Schatz an Dokumenten einzusehen, der unbeachtet im hintersten Winkel des Archivs vom Wasserverband Eifel-Rur (WVER) schlummerte. Sie hatten Zugriff auf die kompletten Bauakten der Mauer, beginnend vom ersten Gutachten aus dem Jahr 1896 bis hin zu sämtlichen Unterlagen der Betreiber bis zur Gründung des WVER. „Unterstützt hat uns dabei Nelly Laas vom WVER“, zeigte sich Heinen dankbar.

Neuland statt Ingenieurliteratur

Was die Autoren herausfanden, ist meistens Neuland. „Bisher gab es nur zwei Bücher über die Urfttalsperre, und die befassten sich ausschließlich mit dem Bau und sind von Ingenieuren für Ingenieure geschrieben“, sagte Heinen. Unabhängig voneinander hätten er und Pütz sich vor rund fünf Jahren daran gemacht, die Historie rund um das Gewässer zu recherchieren und dann beschlossen, ihre Funde zusammenzulegen. 2023 sei Pütz auf die Idee gekommen, einmal nachzufragen, ob es beim WVER ein Archiv mit entsprechenden Unterlagen gäbe.

Unberührte Kartons und 10.000 Quellenseiten

Es gab. „Da waren Kartons, ich glaube, die hat noch nie jemand aufgemacht“, so Pütz. Jedes Zettelchen sei aufgehoben worden, jeder Brief, jeder Schriftsatz ordentlich abgeheftet. Doch nichts davon war katalogisiert, sodass drei Fotografen rund eine Woche in dem Archiv zubrachten, um das Material aufzunehmen. Etwa 10.000 Quellenseiten, möglicherweise auch mehr, hätten sie dabei bekommen, so Heinen.

Ausflugsziel und Wassersport am Urftsee

Angefangen vom Bau bis zur Bewährungsprobe in der Flut 2021 wird die Geschichte des Urftsees akribisch aufgeschlüsselt. Wenn sich heute das Leben vor allem an Rurtalsperre und Obersee abspielt, die 1939 in Betrieb genommen wurden, sah das früher anders aus. Auf dem Urftsee gab es eine Personenschifffahrt und auch einen Fährverkehr. Mitte der 1920er-Jahre entdeckten die Erholungssuchenden aus Köln und Aachen den See als Ausflugsziel. „Rund ein Dutzend Wassersportvereine mit Riesenmengen an Mitgliedern hatten ihre Vereinsheime am Urftsee. Allein die deutsche Turnerschaft hatte mehr als 800 Faltboote bei einer Regatta auf dem See“, so Heinen. Platzhirsch sei der Gemünder Wassersportverein Urftsee.

Erste Fahrt der MS Deutschland. Copyright: Nachlass Mertens

Streit um eine Brücke und ein geplanter Film

Schwierig sei die Nachbarschaft zu Vogelsang gewesen. Da der Fährverkehr wegen der schwankenden Wasserstände nur selten funktioniert habe, fasst Heinen zusammen, sei ab 1933 der Bau einer Brücke über den See geplant gewesen. Doch kurz bevor die ersten Aufträge vergeben wurden, legte der Kommandant von Vogelsang Protest ein: Die Wanderer könnten den Ausbildungsbetrieb auf der Nazi-Ordensburg stören.

Kurios sind Hinweise auf einen Film, der in den 1930er-Jahren mit Stars wie Heinrich George oder Veit Harlan gedreht werden sollte. Das Projekt sei wohl letztendlich nicht realisiert worden, so Heinen.

Wehrmacht plante eine gewaltige Wasserwand

Unglaublich klingen auch die Pläne der Wehrmacht, wie die Urfttalsperre vor Fliegerangriffen geschützt werden sollte. Riesige Mengen von Sprengstoff wurden in den See gebracht, die bei Fliegeralarm gezündet werden sollten, um eine rund 500 Meter hohe Wasserwand in die Luft zu schießen, die die alliierten Jagdbomber vom Himmel holen sollte. Auch wenn die Bomben und Torpedos bereits im See lagen, gelangte der Plan nie zur Ausführung.

Wiederaufbau unter Beschuss

Der Wiederaufbau der beschädigten Staumauer sei von britischen Truppen gestört worden, die das Gelände als Truppenübungsplatz entdeckt hatten. „Die Bauarbeiter mussten immer wieder in Deckung gehen, und auch die Baumaschinen wurden zerschossen, sodass die Baufirma sich zeitweise weigerte, den Bau fortzuführen“, so Pütz.

Das Buch und die Präsentation in Schleiden

Diese und viele andere Geschichten finden sich in dem 368 Seiten starken Buch „Königssee der Nordeifel“. Der Titel sei einem Franz-Josef-Strauß-Zitat entlehnt, informiert Heinen. Herausgeber ist die Bürgerstiftung Schleiden, es kann für 19,50 Euro erworben werden. Präsentiert wird es am Freitag, 20. September, 17 Uhr, in der Stadtbibliothek Schleiden.