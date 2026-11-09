Ungewohnte Ruhe in Euskirchens Innenstadt

Laute Bässe, zarte Geigenklänge oder auch lebhafte Salsa-Rhythmen gehören in dieser Zeit des Jahres eigentlich zu einem festen Ritual für Musikfreunde in Euskirchen. Mehr als zwei Jahrzehnte bot das Musik- und Kneipenfestival „Nightgroove“ in zahlreichen Lokalitäten abwechslungsreiche Einblicke in unterschiedliche Genres und lockte mit diesem Konzept immer wieder Tausende Besucher in die Innenstadt.

Kurzfristige Antwort des Kulturvereins

Dieses Mal jedoch blieb es ungewohnt ruhig. Gestiegene Kosten und weggefallene Veranstaltungsorte seien entscheidende Gründe für die Absage, wie Veranstalter Michael Barkhausen gegenüber dieser Zeitung erklärt hatte. Aus dem Alten Casino drangen am Samstag dennoch mitreißende Klänge, die den Hunger nach Livekonzerten zumindest teilweise stillen sollten. „Es war für uns alle natürlich keine schöne Nachricht, dass das Nightgroove-Festival ausfällt“, erklärte Volker Balg vom Kultur- und Förderverein Casino. Lange habe es nicht gedauert, bis die Entscheidung gefallen sei: „Wir machen selbst was.“ „Innerhalb von nur sechs Wochen so einen Abend auf die Beine zu stellen, war schon eine Herausforderung. Aber es hat alles gut geklappt und in den letzten Wochen ist der Vorverkauf förmlich explodiert. Wir hatten 350 Karten, hätten wahrscheinlich aber die doppelte Menge verkaufen können.“ Dies zeige den hohen Stellenwert, den die kulturelle Unterhaltung nach wie vor einnehme.

Blue Mary Big Band eröffnet die „Casino Night“

Den Auftakt der ersten „Casino Night“ übernahmen die Musikerinnen und Musiker der Blue Mary Big Band. Ursprünglich aus einem Musikprojekt an der Marienschule hervorgegangen, hat sich das Ensemble mittlerweile zu einer beliebten Größe in der Musikszene entwickelt und ließ auch am Samstag keine Wünsche offen. „Es ist schon erstaunlich, was die Bands der Marienschule leisten, schon von den Kleinsten angefangen. Blue Mary ist aber auch darüber hinaus ein echtes Highlight“, freute sich eine begeisterte Konzertbesucherin.

Gemeinsam mit ZetB auf der Bühne

Bei der „Casino Night“ blieb die Big Band jedoch nicht allein, sondern konnte sich die Unterstützung der Band „ZetB“ sichern. „Man merkt deutlich, dass die Besucher, aber auch die Bands selbst, großes Interesse daran haben, das Kulturangebot der Region am Leben zu halten“, so Balg.

Zwischen Soul, Swing und Rock und stimmgewaltig unterstützt von zahlreichen Solosängerinnen und -sängern fiel es den Akteuren nicht schwer, ihre Freude darüber, weit mehr als nur ein Ersatzprogramm zu sein, auf ihr Publikum zu übertragen. Für Abwechslung sorgten sie, indem sie nicht nur in ihren festen Formationen auftraten, sondern sich bei einigen Musikstücken auch gegenseitig auf der Bühne unterstützten.

Wie es weitergeht, ist offen

Obwohl sich die Organisatoren über ein volles Haus und ausgelassene Stimmung freuten, sei die „Casino Night“ zunächst nur als einmaliges Event vorgesehen, wie Volker Balg erklärte. „Sollte es das Nightgroove-Festival im kommenden Jahr wieder geben, werden wir uns selbstverständlich wieder anschließen, aber das liegt nicht in unseren Händen. Wir haben jedenfalls nicht vor, ein Konkurrenzprogramm zu starten.“ Wie es mit beiden Veranstaltungen weitergehe, stehe derzeit noch in den Sternen. „Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir einfach nur froh, dass es in der kurzen Zeit gelungen ist, zwei großartige Bands für den heutigen Abend zu gewinnen, und dass die Menschen Spaß haben.“ (arn)