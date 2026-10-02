Knapp eine Woche nach dem Verschwinden einer Frau aus Euskirchen herrscht seit Donnerstagnachmittag (1. Oktober 2026) traurige Gewissheit: Bei einer im Wald gefundenen Leiche handelt es sich laut Polizei um die gesuchte 46‑Jährige. Eine rechtsmedizinische Untersuchung am Freitag bestätigte demnach, dass es sich bei der Toten um die vermisste Euskirchnerin handelt.

Sie hatte nach Angaben der Polizei am Freitag (25. September) gegen 10 Uhr ihre Wohnung verlassen. Entgegen ihrer Gewohnheit sei sie um 14 Uhr nicht an ihrer Arbeitsstelle erschienen. Seither fehlte von ihr jede Spur.

Polizei nimmt Ehemann der vermissten Frau fest

Neue Ermittlungserkenntnisse der Mordkommission hatten die Einsatzkräfte am Donnerstag zu dem Waldstück im Stadtgebiet Zülpich geführt. Dort wurde gegen 17.35 Uhr der Leichnam entdeckt und geborgen. Eine rechtsmedizinische Untersuchung steht noch aus, aber laut Polizei bestehen „keine berechtigten Zweifel“, dass es sich um die Vermisste handelt.

In den Tagen zuvor hatten die Ermittler die Bürgerinnen und Bürger um ihre Mithilfe gebeten. Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung war auch mit einer Fotografie und einer Personenbeschreibung nach der Frau gesucht worden.

Aufgrund der neuen Ermittlungsergebnisse ergab sich ein dringender Tatverdacht eines Tötungsdeliktes gegen den 51-jährigen Ehemann der Frau. Er wurde kurz nach dem Leichenfund in Euskirchen festgenommen und in das Bonner Polizeipräsidium gebracht. In seiner polizeilichen Vernehmung hat er sich nicht zu den Tatvorwürfen geäußert, teilte die Polizei mit.

Am Freitagnachmittag wurde der Mann auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Mordes aus niederen Beweggründen. Der 51-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an. (red)