Die Polizei fahndet nach dem Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in der Euskirchener Innenstadt in der Nacht zum 1. November mit Fotos nach möglichen Tatverdächtigen. Wie die Polizei Bonn nun mitteilt, hat noch an Allerheiligen eine Mordkommission in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen.

Feuer im Haushaltswarengeschäft: Seniorin gerettet

Gegen 2.45 Uhr war ein Feuer in einem Geschäft für Haushaltswaren gemeldet worden. Eine im ersten Obergeschoss über dem Ladenlokal wohnende hörgeschädigte 89-jährige Frau musste von der Feuerwehr aus ihrer Wohnung gerettet werden. Sie hatte Rauchgas eingeatmet und galt als leicht verletzt. Der zügige Einsatz der Feuerwehr verhinderte eine Ausbreitung des Feuers.

Mordkommission übernimmt die Ermittlungen

Im Rahmen erster Ermittlungen konnte zunächst keine Brandursache festgestellt werden. Weil neben einer technischen Ursache, einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Inbrandsetzung auch ein versuchtes Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden konnte, hatte eine Mordkommission die Ermittlungen übernommen.

Zwei Verdächtige nach Knall in Richtung Alter Markt geflüchtet

Es ergaben sich Hinweise zu zwei tatverdächtigen Personen, die zur Tatzeit nach einem lauten Knallgeräusch vom Brandort in Richtung Alter Markt weggelaufen sein sollen. Die Polizei geht davon aus, dass das Duo das Ladenlokal in der Euskirchener Innenstadt in Brand gesetzt hat. Beide wurden bei dem folgenden Einsatz nicht mehr vor Ort angetroffen, waren aber auf ihrem Fluchtweg von mehreren Kameras aufgezeichnet worden. Diese nahmen auch mehrere explosionsverdächtige Geräusche auf. Das Duo hielt sich bereits deutlich vor der Tat in der Euskirchener Innenstadt auf.

Beschreibung der mutmaßlichen Täter

Beide Täter werden als schlank beschrieben, beide trugen Kapuzenpullis – einer hatte ein auffälliges Muster mit drei farblich kontrastierenden Streifen, die auf den Ärmeln fortlaufen; einer trug den auffälligen Schriftzug „Puma“ im oberen Rücken- und seitlichen Armbereich.

Fotos im Fahndungsportal: Polizei bittet um Hinweise

Auf richterlichen Beschluss wurden nun Fotos veröffentlicht, die im Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden sind. Wer Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort der Tatverdächtigen machen kann, möge sich mit der Mordkommission unter Rufnummer 0228/150 oder per E-Mail in Verbindung setzen. (ets)

KK11.Bonn@polizei.nrw.de

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