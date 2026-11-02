Zu einem Brand in einem Haushaltswarengeschäft an der Euskirchener Vuvenstraße ist es in der Nacht zu Sonntag gekommen. Das Feuer war gegen 2.45 Uhr von Anwohnern gemeldet worden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen in voller Ausdehnung aus dem Geschäft, das sich im Erdgeschoss befindet. Das linke Schaufenster war geplatzt und lag zersplittert vor dem Geschäft. Auch die Waren, die im Schaufenster präsentiert wurden, lagen auf der Straße.

Frau aus der Wohnung über dem Geschäft gerettet

Die Wehrkräfte machten sich nicht nur sofort an die Brandbekämpfung. Sie halfen auch einer Frau, die in ihrer Mobilität eingeschränkt ist und über dem Geschäft wohnt, beim Verlassen der Wohnung. Dazu konnte aber wegen der Mobilitätseinschränkung nicht die Drehleiter benutzt werden. Da durch ein gekipptes Fenster Rauch in ihre Wohnung eingedrungen war, wurde sie, geschützt durch eine Fluchthaube, von drei Einsatzkräften aus dem Haus begleitet, dem Rettungsdienst übergeben und laut Feuerwehr ins Krankenhaus gebracht. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort. Laut Polizeiaussagen am Sonntagmorgen gab es aber keine Verletzten.

Auch die Bewohner der angrenzenden Häuser wurden aus Sicherheitsgründen gebeten, ihre Wohnungen zu verlassen. Da ihre Wohnungen aber rauchfrei waren, konnten sie recht schnell wieder in ihre Häuser zurück, da für sie keine Gefahr bestand.

Nach etwa einer Stunde ist das Feuer gelöscht

Während die Brandbekämpfung durch das nicht mehr vorhandene linke Schaufenster problemlos möglich war, musste die Feuerwehr das rechte Schaufenster erst öffnen. Nach etwa einer Stunde war das Feuer gelöscht. Teilweise waren vier Trupps mit der Brandbekämpfung beschäftigt.

Die Feuerwehr war mit rund 20 Einsatzkräften vom Löschzug Zentrum und der Löschgruppe Frauenberg unter der Leitung von Christian Hösgen, Leiter des Löschzugs 4, vor Ort. Probleme bei den Löscharbeiten gab es keine. Vor Ort war auch der Abrollcontainer Hygiene. Während des mehr als zweistündigen Einsatzes stellten die Löschgruppen Euenheim und Wißkirchen den Grundschutz für das Stadtgebiet Euskirchen sicher.

Brandursache ist unklar

Die Brandursache ist unklar. Das Haushaltswarengeschäft wurde von der Polizei beschlagnahmt. Brandermittler haben ihre Arbeit aufgenommen. (ets)