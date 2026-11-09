Einem Sprichwort zufolge verderben zu viele Köche bekanntermaßen den Brei. Für Tollitäten gilt das allerdings offenbar nicht. Denn wenn man sich anschaut, was bei den Dom-Escher Freunden der fünften Jahreszeit passiert, kann es auf dem närrischen Thron gar nicht genug jecke Herrscher geben. Sechs neue Tollitäten wurden am Samstagabend in der Festhalle proklamiert und eines wurde schnell deutlich: Die Session 2026/27 liegt in Dom-Esch komplett in weiblichen Händen.

Zwei Dreigestirne statt eines Prinzenpaares

Nachdem mit Prinz Julian und Prinzessin Leonie das Kinderprinzenpaar sowie mit Prinz Frank und Prinzessin Ramona das Prinzenpaar der letzten Session verabschiedet wurden, hießen die gut gelaunten Jecken dieses Mal zwei Dreigestirne in ihrer Mitte willkommen, die die Geschicke der KG Gemütlichkeit in den kommenden Monaten lenken sollen.

Das Kinderdreigestirn: Drei Mädchen, drei Talente

Vor drei Jahren ist Mila Lenz den Mini-Funken der KG beigetreten. Nun soll sie das Kinderdreigestirn als Prinzessin Mila I. anführen, und zwar närrische 33 Jahre, nachdem bereits ihr Vater als Kinderprinz über den Dom-Escher Nachwuchs regiert hatte. An ihrer Seite werden Adriana Loben als Bäuerin und Maja Reinartz als Jungfrau auf dem Thron Platz nehmen. „Adriana träumt schon seit einem Jahr davon, den Karneval in unserem schönen Ort auch aktiv mitzugestalten. Daher sind wir alle glücklich, dass dies schon direkt in dieser Session möglich wird“, freute sich KG-Präsident Ronny Effen, der am Samstag die Proklamationen durchführte. Maja Reinartz sei die Liebe zum Karneval sogar in die Wiege gelegt worden. „Manchmal sind die Gene einfach schneller als ein Mitgliedsbeitrag.“ Mit Konfetti im Blut und Begeisterung im Herzen versprach das junge Trio fröhliche, lustige und bunte Monate, getreu dem Motto „Drei Mädchen, drei Talente, ein Dreigestirn“.

Maja, Mila I. und Adriana. Copyright: Cedric Arndt

Das Damendreigestirn: Erfahrene Karnevalistinnen

Während Ronny Effen dem Nachwuchs bereits ein Wiedersehen in zehn bis 15 Jahren als „große“ Tollitäten voraussagte, ist das am Samstag proklamierte Damendreigestirn schon seit Jahrzehnten nicht mehr aus dem karnevalistischen Alltag in Dom-Esch wegzudenken. Vor und hinter den Kulissen seien Elke Klose, Hella Zimmermann und Marita Balg aktiv und fest in der fünften Jahreszeit verwurzelt. Seit ihrem Beitritt zur Kindertanzgruppe und ihrem anschließenden Engagement als Trainerin, darunter 24 Jahre bei der Offiziersgarde, ist Prinzessin Elke IV. auf den närrischen Bühnen zu Hause. Zweimal durfte sie in dieser Zeit bereits auf dem Regententhron Platz nehmen. Auch Bauer Hella sammelte in den Jahren 1977 und 1993 bereits reichlich Erfahrungen als Prinzessin und war in dieser Zeit ebenfalls als Tanztrainerin im Einsatz. Jungfrau Maritas erste Regentschaft in einem Prinzenpaar liegt 21 Jahre zurück. „Marita ist normalerweise dafür zuständig, mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit andere gut dastehen zu lassen“, berichtete Effen lachend. „Jetzt steht sie aber endlich auch mal wieder selbst im Rampenlicht.“

„Das Leben ist zu kurz für irgendwann“

Mit dem Klassiker der Höhner „Wenn nicht jetzt, wann dann“ als Vorbild sei die Entscheidung, gemeinsam das Dreigestirn zu stellen, während der Weihnachtsfeier nicht schwergefallen, berichtete Prinzessin Elke IV., denn: „Das Leben ist zu kurz für irgendwann.“ Selbstsicher und gelassen nahmen die von Ronny Effen augenzwinkernd als „Golden Girls von Dom-Esch“ betitelten Tollitäten ihre Insignien der Macht entgegen und freuten sich über den lautstarken Empfang der Närrinnen und Narren. Doch auch das Kinderdreigestirn ließ trotz dieser Kulisse keine Anzeichen von Nervosität erkennen. Routiniert läuteten sie gemeinsam eine kurze Session ein.