Eine Spur der Verwüstung hinterlassen hat am Sonntagmittag ein Autofahrer auf der Emil-Fischer-Straße in Euskirchen. Der Mann selbst musste ins Krankenhaus. Über die Schwere der Verletzungen konnte die Polizei vor Ort keine genaue Einschätzung abgeben.

Unfall trotz Tempo 30 am Gymnasium

Der Vorfall ereignete sich gegen 12.15 Uhr. Der Autofahrer, ein 61-jähriger Mann aus Euskirchen, befuhr mit seinem Audi TT die Emil-Fischer-Straße von der Kölner Straße kommend in Richtung Erftstraße. Wegen des Gymnasiums und des Seniorenheimes gilt dort Tempo 30.

Hervorstehende Treppen von mehreren Häusern beschädigt

Kurz hinter der Einmündung zur Veybachstraße zog der Audi nach links, geriet auf den Bordstein und prallte dann gegen das erste von drei Häusern. Die Häuser wurden dabei beschädigt. So waren Stücke von den hervorstehenden Treppenstufen herausgebrochen. An einem Haus wurde das untere Stück eines Regenfallrohrs herausgerissen. Spuren des Einschlags waren auch an den Fassaden erkennbar.

Wagen bockt nach 60 Metern auf einem Poller auf

Doch die Zerstörungsfahrt war noch nicht beendet. Der Mann überfuhr mehrere Poller, die im Bürgersteig eingelassen waren, und auch einen Fahrradhalter. Erst nach rund 60 Metern kam der Wagen zum Stehen – auf einem weiteren Poller, der den Audi im vorderen Bereich „aufbockte“.

Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei machten sich auf zur Einsatzstelle. Die hauptamtlichen Kräfte der Euskirchener Wehr waren mit sechs Leuten unter der Leitung von Marco Schlösser vor Ort und unterstützten den Rettungsdienst dabei, den Verletzten aus dem Auto zu geleiten. Ansonsten streuten sie Betriebsmittel ab, die in einen Gully gelaufen waren.

Stadtwerke entfernen abgeknickte Poller

Auch der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Euskirchen wurde hinzugezogen und stand vor einer längeren Aufgabe. Die durch die „Überfahrt“ abgeknickten Poller mussten die beiden Mitarbeiter aus dem Bürgersteig entfernen. Damit niemand in die dadurch entstandenen Löcher im Bürgersteig stürzt, wurden Baken aufgestellt.

Straße zeitweise gesperrt

Die Emil-Fischer-Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten – dazu zählt auch das Abschleppen des beschädigten Fahrzeugs – zwischen Veybachstraße und Erftstraße gesperrt. (ets)