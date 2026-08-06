Am Mittwochabend haben Polizisten und Polizistinnen in Euskirchen zwei Männer im Alter von 30 und 31 Jahren vorläufig festgenommen.

Gegen 18.20 Uhr fiel den Beamten und Beamtinnen auf der Straße „Keltenring“ ein Pkw auf, weil die beiden Insassen beim Erblicken des Streifenwagens einen nervösen Eindruck machten. Als die Einsatzkräfte die Männer zum Anhalten aufforderten, versuchte der 31-jährige Beifahrer, Gegenstände im Fond des Wagens mit Textilien zu verdecken.

Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Polizisten und Polizistinnen fast 250 originalverpackte Kosmetik- und Hygieneartikel.

Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls

Der Gesamtwert der Waren liegt laut Polizei im mittleren vierstelligen Eurobereich. Zudem wurde im Fahrzeug ein präparierter Rucksack gefunden, der dazu dient, Warensicherungen in Geschäften zu umgehen.

Da die Männer keine Eigentumsnachweise vorlegen konnten, wurden sie aufgrund von Flucht- und Wiederholungsgefahr vorläufig festgenommen. Gegen den 31-jährigen Beifahrer, bei dem ein Drogenvortest positiv auf Kokain reagierte, wurde unter anderem Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinwirkung sowie wegen des besonders schweren Diebstahls erstattet. (red)