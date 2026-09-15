Was ist Wahrheit? Auf diese Frage haben mehr als 40 Schülerinnen und Schüler der Fachschule Sozialpädagogik am Thomas-Eßer-Berufskolleg im Rahmen der vierten Workshopwoche des Projekts „Youth4Change – Celebrating Diversity“ nach Antworten gesucht. Sichtbares Ergebnis war die Entwicklung eins Musiktheaterstücks, das am vergangenen Freitag Premiere feierte.

„In Wahrheit“ hieß das Stück, für das die jungen Leute in der vergangenen Woche Szenen, Dialoge und Musik geschrieben und gesampelt haben. „Die Jugendlichen haben zum Beispiel Videos gedreht und mit Hilfe der KI sogenannte Deep Fakes produziert, was leider nicht sehr schwer war“, berichtete Stephi Siebert, die künstlerische und pädagogische Leiterin der Projektwoche am Thomas-Eßer-Berufskolleg.

Die pädagogische Leiterin der Projektwoche: Stephi Siebert. Copyright: Stefan Lieser

Das Stück behandelte die Geschichte eines Menschen, der zwischen den politischen Ansichten seiner Familie, den Meinungen in seinem Freundeskreis und seinen eigenen Fragen steht. Die Begegnung mit Aktivistinnen bringt ihn dazu, bisherige Vorurteile zu hinterfragen. Teil der Inszenierung war eine Demonstration. „Mut zur Veränderung“ stand auf den hochgehaltenen Pappen, „Peace“ oder auch „Uns läuft die Zeit davon“. So protestierten die Schülerinnen und Schüler auf der Bühne für gesellschaftliches Engagement, Demokratie und ihren Erhalt.

Dreijähriges Medienprojekt in der Zülpicher Börde

Seit drei Jahren gibt es das integrative Medienprojekt „Youth4Change“, das die Themen Menschenrechte, Flucht, Migration, Gerechtigkeit und demokratisches Engagement als übergeordnete Aspekte hat. Etwa 300 Schülerinnen und Schüler an sechs Schulen in der Leader-Region Zülpicher Börde machen mit.

Das Projekt findet unter der künstlerischen wie pädagogischen Leitung des Jugendhilfe- und kulturellen Bildungsträgers music4everybody! aus Frechen statt. Neben EU-Fördergeldern über das Leader-Büro wird es von der Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW, der Marga-und Walter-Boll-Stiftung, der Bürgerstiftung der Kreissparkasse Euskirchen und der Sozialstiftung der Kreissparkasse Köln finanziell unterstützt.

In der jüngsten Projektwoche am Thomas-Eßer-Berufskolleg haben die künftigen Sozialpädagogen sich so unter anderem mit der Frage beschäftigt, wie Meinungsbildung funktioniert, welche Vielfalt an Medien es gibt, vor allem aber mit der Frage, wie Menschen darin unterstützt werden können, Informationen kritisch zu hinterfragen, unterschiedliche Perspektiven auszuhalten und sich eine reflektierte eigene Meinung zu bilden.

Anlass der Themenwoche sei dabei auch das Wissen davon gewesen, dass es für die dort aufgeworfenen Fragestellungen in den aktuellen Lehrplänen „kaum oder keinen Platz“ gebe, so Siebert. Allgemein aber habe die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern mit der Konzeption des Musiktheaterstückes „In Wahrheit“ ein übergeordnetes Ziel gehabt: „Wir wollen jungen Menschen kostenfrei künstlerische Bildung vermitteln, und wir wollen ihnen helfen, persönlich über sich hinauszuwachsen um die Herausforderungen, die sich Menschen heute stellen, zu bewältigen.“