Die Bonner Polizei und Staatsanwaltschaft haben am späten Sonntagabend die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes in Euskirchen aufgenommen. Das berichtete am Montag die Bonner Polizei.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hatte ein bislang unbekannter Täter gegen 21.30 Uhr mehrere Schüsse auf ein Wohnhaus an der Roitzheimer Straße in der Kreisstadt abgegeben. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der 53-jährige Bewohner mit seinem 18-jährigen Sohn in dem Einfamilienhaus. Der Bewohner wurde durch die Schussgeräusche auf die Tat aufmerksam und entdeckte anschließend Einschusslöcher in einem Fenster des Hauses. Daraufhin verständigte er die Polizei. Der Vater und sein Sohn blieben unverletzt.

Ein Zeuge war ebenfalls durch die Schussgeräusche auf die Tat aufmerksam geworden. Er gab an, eine dunkel gekleidete Person gesehen zu haben, die zu einem an der Philipp-Reis-Straße geparkten schwarzen Auto, vermutlich ein Kombi, lief. Der Mann, so berichtete es der Zeuge, stieg auf der Beifahrerseite in das Fahrzeug ein. Anschließend fuhr der Wagen in Richtung des Obi-Marktes davon. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos.

Hintergründe der Tat sind laut Polizei derzeit noch unklar

Aufgrund der Gesamtumstände hat eine Mordkommission der Bonner Polizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bonn die weiteren Ermittlungen zum Geschehensablauf aufgenommen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar. Weitere Angaben zur Tat wollte die Polizei zu diesem frühen Ermittlungsstand nicht machen, wie sie auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte.

Am Montag hat die Euskirchener Feuerwehr mit ihrer Drehleiter die Ermittler im Rahmen einer technischen Hilfeleistung unterstützt. Dazu kam es von etwa 12.30 bis 14 Uhr zu Verkehrsbehinderungen auf der Roitzheimer Straße.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die am Sonntag in der Zeit zwischen 21 und 22 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um den Tatort beobachtet haben, sich zu melden, entweder telefonisch unter der Rufnummer 0228/150 oder per E-Mail.