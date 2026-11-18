Letzte Worte vor dem Auftritt

Vor einem großen Auftritt ist selbst jahrelange Erfahrung kein Garant dafür, den Weg zur Bühne ohne Nervosität zurücklegen zu können. Nur wenige Minuten vor dem Chor- und Orchesterkonzert der Kantorei Euskirchen in der evangelischen Hoffnungskirche sprach die musikalische Leiterin, Friederike Heiwolt, den Protagonisten noch einmal Mut zu. „Macht den Menschen, die extra für uns hierhergekommen sind, eine Freude. Der Abend soll gerade in dieser etwas bedrückenden Zeit ein kleiner Hoffnungsschimmer für uns alle sein.“

Ein letztes Mal wurden die Einsatzzeiten während der Musikstücke durchgesprochen, die zuvor vereinbarten Gesten zur lautlosen Kommunikation untereinander in Erinnerung gerufen, und nach einem kurzen Durchatmen präsentierte sich das Ensemble seinem Publikum. Von diesem mit vorfreudigem Applaus willkommen geheißen, wich die letzte Unruhe schnell routinierter Konzentration, als schließlich die ersten Klänge durch das Kirchenschiff hallten.

Chor, Solisten und Orchester

Mehr als 70 Mitglieder zählte der durch zahlreiche Projektsängerinnen und -sänger aus dem Kreis Euskirchen verstärkte Chor der Kantorei. Unterstützt wurden diese durch die beiden Solisten Youn-Seong Shim (Tenor) und Frederik Schauhoff (Bariton).

Zudem untermalte ein 21-personenstarkes Orchester die Stimmgewalt des Kantoreichores. „Mein Bestreben ist es immer, möglichst viele Menschen zum Singen zu bringen und je mehr diese Leidenschaft mit mir teilen, desto mehr Spaß macht es“, so Friederike Heiwolt.

Humperdincks Ouvertüre eröffnet den Abend

Den Auftakt des Konzertabends bildeten die Orchestermusikerinnen und -musiker mit Engelbert Humperdincks aus der „Hänsel und Gretel“-Oper bekannten Ouvertüre. Nach einem ruhigen Einstieg standen in dem Werk, das der Autor in einem Brief selbst als „Kinderleben“ betitelte, lebhafte und verspielte Klänge, die das Orchester immer wieder in unterschiedlicher Form aufgriff. Losgelöst vom eigentlichen Werk wurde der Abendsegen als Zugabe gemeinsam mit den Konzertgästen zum Abschluss ein zweites Mal gesungen, um den thematischen Rahmen des Abends zu schließen.

Puccinis „Messa di Gloria“ als sakraler Hauptteil

Doch auch im Hauptteil durften nicht nur der Chor der Kantorei, sondern, dank der ausgelegten Texthefte, auch die Zuschauenden in dem vollbesetzten Kirchenschiff selbst aktiv werden. Mit Giacomo Puccinis „Messa di Gloria“ gestaltete das Ensemble diesen Programmabschnitt deutlich sakraler. „Es bietet eine unglaubliche Vielfalt wunderschöner Melodien zwischen ganz zarten und unglaublich beschwingten Abschnitten, die Puccini großartig verbunden hat“, erklärte die musikalische Leiterin.

Der Funke springt auf das Publikum über

Angesichts der Begeisterung der Beteiligten war es nicht verwunderlich, dass die Freude an der Musik und den Werken auch innerhalb kürzester Zeit auf das Publikum übergriff. „Die Verbindung zwischen Orchester und den Konzertbesuchern war die ganze Zeit über spürbar“, lobte Heiwolt. „Auch der Chor hat ganz hervorragend gearbeitet, alle Herausforderungen gemeistert und das Publikum mitgerissen. Es war richtig schön zu hören, wie viele Gäste bei der Zugabe mitgesungen haben und dem Konzert zu einem gelungenen Abschluss verholfen haben.“ Der vor dem Konzert erwähnte Wunsch, den Konzertgästen eine Freude zu bereiten, schien angesichts des lautstarken und lang anhaltenden Applauses in Erfüllung gegangen zu sein. (arn)