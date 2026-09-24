Die Zuckerrüben hatten eigentlich einen richtig guten Start. Rund um Ostern bis Mitte April kamen die meisten Pflanzen im Kreis Euskirchen in die Erde, einige Landwirte hatten sogar schon Anfang März ausgesät. „Bis Mitte Juli sah es nach einem guten Rübenjahr aus. Doch dann kamen Hitze und Trockenheit – und die Aussichten änderten sich deutlich“, sagt Andreas Gehlen, Werksbeauftragter bei Pfeifer & Langen in Euskirchen.

Wie schwierig die Bedingungen für die Landwirtschaft in diesem Sommer waren und welche Folgen Wetter, Schädlinge und die Versorgung der Pflanzen mit Nährstoffen haben, soll beim 22. Euskirchener Knollenfest am Samstag und Sonntag, 26. und 27. September, anschaulich vermittelt werden. Das Fest wird vom Stadtmarketingverein Zeus mit regionalen Partnern und in Kooperation mit der Zuckerfabrik Pfeifer & Langen veranstaltet.

Am Sonntag steht auf dem Klosterplatz der „Tag der Landwirtschaft“ im Mittelpunkt. Das Motto lautet „Wir düngen die Zukunft“. Dabei soll es nicht nur um moderne Landwirtschaft gehen, sondern auch darum, mit Fehlinformationen und Vorurteilen rund um Düngung, Nitrat, Boden und Pflanzenernährung aufzuräumen.

Die Zuckerrübe spielt beim Fest in Euskirchen eine Hauptrolle

Gezeigt werden unter anderem zwei moderne Schlepper. Satellitengestützte Technik ermöglicht es inzwischen, Dünger teilflächenspezifisch auszubringen – also möglichst genau dort und in der Menge, in der die Pflanzen ihn benötigen. Wie sehr sich die Technik verändert hat, zeigt der Vergleich mit einem historischen Kastenstreuer. Verschiedene Düngerarten und Schautafeln ergänzen die Präsentation. Vor allem soll aber an den Maschinen das Gespräch zwischen Landwirten und Besuchern entstehen.

Auch die Landwirtschaft spielt eine zentrale Rolle. Copyright: Cedric Arndt

Der verkaufsoffene Sonntag und das Knollenfest locken immer wieder Tausende Menschen nach Euskirchen. Copyright: Tom Steinicke

Wie wichtig eine ausgewogene Versorgung der Pflanzen ist, wird auch beim Pflanzenschutz deutlich. Ein „Pflanzendoktor“ ist erneut vor Ort. Zu sehen sind unter anderem geschädigte Kartoffelknollen sowie Beispiele für Pflanzenkrankheiten. Drahtwürmer, Glasflügelzikaden und andere Schädlinge werden ebenso thematisiert wie Rost oder Mehltau bei Zierpflanzen.

Eine der Hauptrollen spielt die Zuckerrübe. Der Rheinische Rübenbauerverband bringt Exemplare zum Probieren mit – ein Angebot, das nach Erfahrungen der Veranstalter besonders bei Kindern gut ankommt. Hinzu kommen Informationen über Rübenanbau, Verarbeitung und die Diskussion um eine Zuckersteuer.

Pfeifer & Langen zeigt den Weg vom Saatkorn bis zum Zucker

Pfeifer & Langen setzt auf eine Mischung aus Information und Unterhaltung. Vom Saatkorn über die Ernte bis zur Verarbeitung soll der Weg zum Zucker erklärt werden. Dazu gibt es Produktinformationen, Zuckerwatte und ein Glücksrad. Kinder können Stofftaschen bemalen und sich am Kletter-Zuckerhut versuchen.

Tierisch wird es ebenfalls: Die Jungzüchter wollen mit ein bis zwei Kälbchen nach Euskirchen kommen und damit Gesprächsanlässe rund um Tierhaltung und Milchproduktion schaffen. Außerdem wird Kartoffelkönigin Marina Holland aus Alpen am Niederrhein erwartet. Sie wird am Sonntag auch auf der Bühne am Alten Markt zu Gast sein.

Dass die Landwirte in diesem Jahr besonders viel zu erzählen haben, zeigt die Entwicklung der Zuckerrüben. Nach dem guten Frühjahr schädigten extreme Temperaturen und fehlender Niederschlag die Bestände. Blätter starben ab, Pflanzen litten unter Sonnenbrand und in den ausgetrockneten Böden entstanden tiefe Risse.

Die Trockenheit setzte den Rüben gewaltig zu

Hinzu kam die Rübenmotte, deren Larven sich in die Köpfe der Pflanzen fressen und Pflanzenschutzmaßnahmen erforderlich machen können. Bei den Proberodungen wurde das Ausmaß der Trockenheit sichtbar. Waren die Werte Mitte Juli noch ordentlich, fielen die Ergebnisse Mitte August teilweise dramatisch aus. Die Erträge lagen stellenweise mehr als 50 Prozent unter dem Vorjahresniveau und rund 40 Prozent unter dem langjährigen Mittel.

Erst der Regen Ende August sorgte für Entspannung. Regional fielen zwischen 50 und 100 Liter pro Quadratmeter. Bei einer weiteren Proberodung zeigte sich bereits, dass die Pflanzen einen Teil ihres Rückstands aufholen konnten. Mit einem durchschnittlichen Rübenjahr wird derzeit dennoch nicht gerechnet.

Auch die zunächst sehr hohen Zuckergehalte von 22 bis 24 Prozent waren nur bedingt eine gute Nachricht. Sie waren vor allem ein Konzentrationseffekt infolge der Trockenheit. Nach den Niederschlägen sank der Zuckergehalt wieder auf rund 18,5 Prozent.

Die Rübenkampagne in Euskirchen startet spät und wird kurz

Dennoch, so Gehlen, erwarte man eine „deutlich unterdurchschnittliche Ernte“. Und das hat Folgen. „Auf uns, aber auch die Landwirte, kommt wohl die kürzeste Kampagne zu, die wir hier in Euskirchen bisher hatten“, sagt Gehlen. Los gehen soll diese am Mittwoch, 7. Oktober – so spät wie noch nie im Werk in der Kreisstadt. „Die Rübe ist schon sehr leidensfähig, aber dieses Jahr war schon extrem“, sagt der Rüben-Experte.

Hinzu kommt die wirtschaftliche Belastung. Treibstoff, Dünger und Pflanzenschutzmittel verursachen hohe Kosten für die Landwirte, während auch die Zuckerfabrik mit hohen Energiepreisen umgehen muss.

Die Rübenkampagne im Euskirchener Werk von Pfeifer & Langen soll am Mittwoch, 7. Oktober, beginnen. Derzeit deutet vieles auf eine eher kurze Kampagne hin. Grob wird mit einem Ende um Weihnachten gerechnet.

Entscheidend sind die tatsächlichen Erntemengen, die weitere Entwicklung der Rüben und mögliche Störungen während der Verarbeitung.

Insgesamt erstreckt sich das Knollenfest von der Bahnhofstraße über den Alten Markt bis in weitere Teile der Innenstadt. Mehr als 60 Stände außerhalb des Klosterplatzes sind angekündigt. Erstmals seit 2019 gehört auch die Wilhelmstraße wieder zum Veranstaltungsbereich. Für Familien gibt es unter anderem eine Hüpfburg der Malteser, zwei Karussells, die Reaction-Arena der Volksbank und Kattas Spielewelt. Das Stadtmuseum ist an beiden Tagen bei freiem Eintritt von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Der Förderverein bietet vor dem Kulturhof einen Büchertisch mit antiquarischen Exemplaren aus Euskirchen an. In der Stadtbibliothek steht am Samstag unter anderem ein Workshop zum Entwerfen eigener Manga-Charaktere auf dem Programm, am Sonntag folgt ein 3D-Druck-Workshop.

Auch auf und neben der Bühne am Alten Markt ist einiges geplant (siehe „Das Bühnenprogramm“). Anna Nele Simonsmeier und Nina Patricia Hänel von der „Landschaft Tanz GbR“ zeigen an beiden Tagen mehrfach kurze Tanzaufführungen im Bereich des Herz-Jesu-Vorplatzes und im Klostergarten. Junge Künstler treten im Rahmen der Jugendkulturnacht auf.

Das Programm am Samstag

11–18 Uhr: Tag der Nachhaltigkeit (Klosterplatz). 11–18 Uhr: Manga Day – Treffpunkt & Workshop für Manga-Fans (Stadtbibliothek). 11–18 Uhr: Kattas Spielewelt (Herz-Jesu-Vorplatz). 11–17 Uhr: Antiquarischer Büchertisch (Kulturhof). 11–16 Uhr: Kinder-Laufradparcours (Schulhof Gesamtschule, Kölner Str. 25). 12–12.30 Uhr: LandSchafft Tanz (Herz-Jesu-Vorplatz). 12.30–16 Uhr: „Blumen“-Walking Act (Innenstadt). 13–14 Uhr: Siegerehrung Stadtradeln und Schulradeln (Bühne Alter Markt). 13-13.30 Uhr: LandSchafft Tanz (Herz-Jesu-Vorplatz). 14–14.30 Uhr: LandSchafft Tanz (Herz-Jesu-Vorplatz). 14–18 Uhr: Aktionen Jugendkulturnacht (Jugendvilla, Alte Gerberstr. 22). 14.30–15 Uhr: Jugendkulturnacht meets Mariia-Siuzanna Alieksieieva (Bühne Alter Markt). 15.30–16 Uhr: Jugendkulturnacht meets Lucas (Bühne Alter Markt). 16.30–17 Uhr: Jugendkulturnacht meets E’lite (Bühne Alter Markt). 17.30–21.30 Uhr: DJ Kool Vibez und Alessia Prato präsentiert von La Dolce Vita (Bühne Alter Markt).

Das Programm am Sonntag

11–18 Uhr: Tag der Landwirtschaft (Klosterplatz). 11–18 Uhr: Workshop „3D-Modelle mit FreeCAD“ (Stadtbibliothek). 11–17 Uhr: Antiquarischer Büchertisch (Kulturhof). 11.30–12 Uhr: Chor „Barvy“ mit ukrainischen Volksweisen (Bühne Alter Markt). 12–12.30 Uhr: LandSchafft Tanz (Klostergarten). 12.30–13.30 Uhr: Hardy’s Jazzband – Jazz und Dixieland (Bühne Alter Markt). 13–13.30 Uhr: LandSchafft Tanz (Klostergarten). 13–18 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag (Innenstadt). 13.30 Uhr: Interview mit Bürgermeister Reichelt, Kartoffelkönigin Marina Holland und Gästen (Bühne Alter Markt). 14–14.30 Uhr: Kinderliedermacher Uwe Reetz (Bühne Alter Markt). 14–14.30 Uhr: LandSchafft Tanz (Klostergarten). 15.30–17.30 Uhr: Cologne-Salon-Rockester – Klassiker aus den 20er- bis 50er-Jahren im rockigen Stil der 70er (Bühne Alter Markt).

Tag der Nachhaltigkeit

Bereits am Samstag gehört der Klosterplatz einem anderen Thema. Zum vierten Mal veranstaltet der Kreis Euskirchen dort den „Tag der Nachhaltigkeit“. Abfallberatung, Klimaschutz und Naturschutzbehörde sind ebenso vertreten wie Vereine und weitere externe Akteure. Auch hier wird viel Wert auf Mitmachen gelegt. Besucher können unter anderem ihr Wissen bei Quizfragen testen. Kinder können sich am „Pyramiden-Draht“ versuchen und spielerisch erfahren, wie lange unterschiedliche Abfälle benötigen, bis sie in der Natur abgebaut sind.

Für Aufmerksamkeit soll zudem ein Walking Act sorgen: Eine leuchtend gelbe Sonnenblume auf Stelzen ist auf dem Gelände unterwegs. Zu den zentralen Aufgabenfeldern einer nachhaltigen Kreisentwicklung gehören auch Klimaschutz und Klimafolgenanpassung sowie Dorfentwicklung und das Bündnis für Wohnen.