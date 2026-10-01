Knapp eine Woche nach dem Verschwinden einer Frau aus Euskirchen herrscht seit Donnerstagnachmittag (1. Oktober 2026) traurige Gewissheit: Bei einer im Wald gefundenen Leiche soll es sich laut Polizei um die gesuchte 46-Jährige handeln.

Sie hatte nach Angaben der Polizei am Freitag (25. September) gegen 10 Uhr ihre Wohnung verlassen. Entgegen ihrer Gewohnheit sei sie um 14 Uhr nicht an ihrer Arbeitsstelle erschienen. Seither fehlte von ihr jede Spur.

Polizei nimmt Ehemann der vermissten Frau fest

Neue Ermittlungserkenntnisse der Mordkommission hatten die Einsatzkräfte am Donnerstag zu dem Waldstück in Euskirchen geführt. Dort wurde gegen 17.35 Uhr der Leichnam entdeckt und geborgen. Eine rechtsmedizinische Untersuchung steht noch aus, aber laut Polizei bestehen „keine berechtigten Zweifel“, dass es sich um die Vermisste handelt.

In den Tagen zuvor hatten die Ermittler die Bürgerinnen und Bürger um ihre Mithilfe gebeten. Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung war auch mit einer Fotografie und einer Personenbeschreibung nach der Frau gesucht worden.

Aufgrund der neuen Ermittlungsergebnisse ergab sich ein dringender Tatverdacht eines Tötungsdeliktes gegen den 51-jährigen Ehemann der Frau. Er wurde kurz nach dem Leichenfund in Euskirchen festgenommen und in das Bonner Polizeipräsidium gebracht.

Am Mittwoch nahm der Erkennungsdienst der Polizei die Wohnung der Frau unter die Lupe. Beamtinnen waren auch auf einer Fläche am Kessenicher Torwall im Einsatz.