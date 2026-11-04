Rätselhafte Mordfälle„Vorhang auf für Mord“: Krimi-Dinner im Euskirchener Parkhotel

Drei Mordfälle, plötzliche Wendungen und mysteriöse Geschehnisse: Mit dem Krimi „Vorhang auf für Mord“ startet „Tatort Dinner“ in die neue Theatersaison am Freitag, 27. November, um 19 Uhr im Welcome Parkhotel Euskirchen, Alleestraße 1.

Drei Schauspieler führen durch den Abend

Wie „Tatort Dinner“ – ein Anbieter von Krimi- und Musical-Dinnershows – mitteilt, führen drei Schauspieler – passenderweise mit den Künstlernamen Bogart, Marlene und Kinski – durch den Abend. Wie ihre weltberühmten Vorbilder, Humphrey Bogart, Marlene Dietrich und Klaus Kinski, schlüpfen sie am liebsten in die Rollen von Verbrechern, Schurken und Mördern, spielen aber auch etwa mit Kommissaren und Detektiven die Gegenseite.

Drei spektakuläre Mordfälle und ein Publikum als Ermittler

Bei „Vorhang auf für Mord“ präsentieren sie drei spektakuläre Mordfälle: ein scheinbar harmloses Ehepaar; ein steinreicher Firmenboss, der Verträge für einen Millionen-Deal vermisst; und ein Maler, der für seine Karriere alles tun würde.

Bei der Aufklärung der Mordfälle ist auch die Beobachtungsgabe des Publikums gefragt. Wer hat genau hingesehen?

Zwischen den einzelnen Akten wird den Gästen zudem ein Vier-Gänge-Menü serviert.

Einlass, Karten und Reservierung

Der Einlass beginnt am Veranstaltungsabend um 18.30 Uhr. Weitere Informationen und Kartenreservierungen sind online möglich, telefonisch unter der Tatort-Dinner-Kartenhotline 02327/9918861 sowie am Veranstaltungsort unter 02251/7750. (eva)

www.tatort-dinner.de