Für einen kurzen Augenblick war ein wenig Verwirrung auf einigen Gesichtern der Karnevalsfreunde in der Aula der Marienschule Euskirchen zu erkennen. „Wer jetzt denkt, er hätte schon ein Glas Bier zu viel getrunken, den kann ich beruhigen“, sorgte Moderatorin Colette Leber lachend für Aufklärung, während der designierte Regent Sascha I. bereits sein Bad in der Menge genoss. „Hier sieht noch niemand doppelt, aber Sascha ist tatsächlich der Zwillingsbruder unseres letzten Regenten.“

Familientradition in der Südstadt

Nur ein Jahr, nachdem Robert Herter als Regent Robert I. den närrischen Thron der IG Südstadtkarneval übernommen hatte, trat am Samstag Sascha Herter in die Fußstapfen seines Bruders und führte somit auch die Familientradition fort.

Obwohl Regent Sascha I. daher bereits aus dem Hintergrund einige Erfahrungen hatte sammeln können, war dem 23-Jährigen die Nervosität darüber, nun selbst im Rampenlicht zu stehen, deutlich anzumerken. Diese Aufregung dürfte angesichts des ebenfalls spürbaren Rückhaltes seines Gefolges ebenso schnell wieder verflogen sein. Bei einer kurzen Textunsicherheit, während der Präsentation seines Mottos für die bevorstehende Session, sprang Bruder Robert Herter innerhalb weniger Sekundenbruchteile zur Hilfe und soufflierte der neuen Tollität.

Lob vom IG-Präsidenten

„Regent Sascha I. stammt aus einer guten, netten und karnevalsverrückten Familie“, lobte IG-Präsident Peter Barth, der am Samstag die Proklamation vornahm. „Obwohl er beruflich mittlerweile am Bodensee aktiv ist, finde ich es umso lobenswerter, dass er dieser Tradition treu bleibt und hier mit uns in der Südstadt Karneval feiern möchte.“

Gäste aus Politik und Stadt gratulieren

Hunderte Jecken feierten. Copyright: Cedric Arndt

Lob hagelte es auch von zahlreichen weiteren Gästen, die dem Ehrentag der neuen Tollität beiwohnten. Zwar äußerte Landrat Markus Ramers zunächst seine Bedenken, ob es so früh schon wieder Zeit für Karneval sei, doch habe ihn die ausgelassene Atmosphäre in der Aula des Gymnasiums schnell eines Besseren belehrt. „Bei der Stimmung während des Einmarsches und dem Euskirchen-Lied habe ich mich stattdessen gefragt, wie ich all die Monate ohne Karneval auskommen konnte.“

Augenzwinkernd erkundigte sich der Landrat, wie viele Geschwister es noch in der Familie Herter gebe, denn dann wisse er den närrischen Thron auch für die kommenden Jahre in guten Händen. Die Zahl von insgesamt drei Brüdern lieferte direkt im Anschluss die stellvertretende Bürgermeisterin Euskirchens, Sandra Eisermann, und fügte lachend hinzu: „Ich finde es besonders schön, dass wieder mehr junge Menschen im Karneval aktiv sind. Sascha ist 23 Jahre alt und da ich selbst auch erst 25 bin, begrüße ich das sehr.“

Regent einer kurzen, aber knackigen Session

Bis Routine in die Abläufe der Auftritte während einer Karnevalssession einkehrt und alle Zahnrädchen vor und hinter den Kulissen ineinandergriffen, bedürfe es manchmal ein wenig Anlauf. Doch die Proklamationssitzung der IG Südstadtkarneval habe großartige Bedingungen geliefert, lobte der Landtagsabgeordnete Klaus Voussem. „Jetzt dürfen wir uns alle auf eine zwar kurze, aber auch knackige Session freuen.“

Die ersten Worte des neuen Regenten

Worten, denen auch die frisch inthronisierte Tollität Regent Sascha I. zustimmen würde. Als er endlich mit seinem Zepter das begehrte Symbol der Macht in seinen Händen halten durfte und nachdem er, vom lautstarken Jubel seiner närrischen Untertanen getragen, seine ersten Worte an die Versammelten richtete, wurde schnell deutlich: „Hück is alles ejal, et jitt nur eins dat zählt, mir fiere jemeinsam Karneval.“