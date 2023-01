Euskirchen – Zu einem gemeldeten Gebäudebrand im Bereich des Forsthauses Steinbach rückte die Euskirchener Feuerwehr am Mittwoch gegen 12.50 Uhr mit zahlreichen Kräften aus. Beim Eintreffen am Brandort stellte sich heraus, dass es sich tatsächlich um einen Harvester handelte, der Feuer gefangen hatte. Die Holzerntemaschine war während der dortigen Arbeiten in Flammen aufgegangen.



Tankfahrzeuge brachten Löschwasser

Wie Daniel Schwarz von der Euskirchener Feuerwehr auf Anfrage der Redaktion erklärte, erschwerte nicht nur die Topographie, sondern auch die schwierige Wasserversorgung die Löscharbeiten. Mangels Löschwasser mussten Tanklöschfahrzeuge dieses im Pendelverkehr vom Freibad an der Steinbachtalsperre zur Einsatzstelle bringen.



Um der Gefahr zu bannen, dass sich der Brand auf die abgeerntete Fläche und den Wald ausdehnte, wurde zunächst das Umfeld des Harvesters massiv gewässert, bevor die Feuerwehrleute von vier Seiten aus dem eigentlichen Brand mit Löschschaum den Garaus machten.



Feuer nach zwei Stunden gelöscht

Um 14.45 Uhr war der Brand gelöscht. Der Fahrer des Harvesters wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.



Unter Leitung von Alexander Rheindorf waren rund 50 Kräfte der Löschgruppen Kirchheim und Arloff, der hauptamtlichen Tagesbereitschaft sowie die Löschzüge 4 und 5 im Einsatz.