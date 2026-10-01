Die Polizei sucht in einem Recyclinghof in Weilerswist nach Spuren zu einer vermissten Frau (46) aus Euskirchen. Ein Sprecher bestätigte, dass man bereits am Mittwochabend (30. September) auf dem Recyclinghof im Einsatz war, am Donnerstag werde die Suche dort fortgesetzt. Eine Mordkommission ermittelt.

Hintergrund ist, dass die Polizei ein Gewaltverbrechen nicht ausschließt. Die 46-Jährige wird seit Freitag (25. September) vermisst. Die zweifache Mutter hatte um 10 Uhr ihre Wohnung verlassen, war am Mittag nicht zur Arbeit gekommen. Die Frau gilt laut Polizei aber als sehr zuverlässig.

Inzwischen hat die Polizei Bonn eine Mordkommission gebildet, um den Fall aufzuklären. Einen konkreten Verdacht gebe es noch nicht. Über die erste Durchsuchung des Recyclinghofs hatten mehrere Medien berichtet. (dpa/red)