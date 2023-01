Euskirchen-Kreuzweingarten – Die Villa Mallinckrodt steht seit Jahren leer. Nun sollen Studentinnen und Studenten der Technischen Hochschule (TH) Köln Ideen entwickeln für die Nutzung des denkmalgeschützten Gebäudes, das zur Katholischen Bildungsstätte Maria Rast nahe Kreuzweingarten gehört.



Das gelb verputzte Bauwerk diente früher als Schlafbereich für die Schwestern, die in Maria Rast lebten. So heißt es in einer Darstellung der Stadt Euskirchen, die sich dafür einsetzt, dass die Villa dauerhaft erhalten bleibt.



Corinna Relles von der Unteren Denkmalbehörde der Stadt nahm vor diesem Hintergrund Kontakt zu Prof. Norbert Schöndeling von der Fakultät für Architektur der TH Köln auf. Der Dozent und Studierende aus seinem Masterstudiengang trafen sich jetzt vor Ort mit Vertretern der Stadt und der Schönstätter Schwestern, die die Begegnungsstätte betreiben.



Präsentation am Tag des Denkmals

Die Studentinnen und Studenten, so die Stadt, sollen nicht nur Vorschläge für die künftige Verwendung des Gebäudes entwerfen, sondern auch das Aufmaß erstellen, die Baugeschichte aufarbeiten und ein Brandschutzkonzept entwickeln. Eine entsprechende Präsentation ist für den Tag des offenen Denkmals am 10. September 2023 geplant.



Das könnte Sie auch interessieren:

Tag des Denkmals Anzeige So sollen im Kreis Euskirchen alte Bauten zukünftig geschützt werden

Erweiterung City-Outlet Anzeige Auf neuen Geschäften in Bad Münstereifel entsteht ein Parkdeck von Thomas Schmitz

Wer altes Foto- oder Kartenmaterial zur Verfügung stellen möchte, um die Studierenden zu unterstützen, kann sich unter Tel. 02251/14442 an die Stadt wenden.