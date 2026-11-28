Weihnachten in der Eifel hat seinen ganz besonderen Reiz: verschneite Landschaften, idyllische Dörfer und weite Ausblicke über die winterliche Natur. Wer die Feiertage für einen Ausflug oder eine Wanderung nutzt, kann den Tag anschließend bei einem festlichen Essen ausklingen lassen. Zahlreiche Restaurants bieten am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag besondere Menüs, Büffets oder saisonale Spezialitäten an. Wir stellen elf Adressen vor, an denen sich die Weihnachtstage kulinarisch genießen lassen.

Die Übersicht stellt eine Auswahl an Restaurants dar und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Angaben zu Menüs, Preisen und Öffnungszeiten können sich kurzfristig ändern. Bitte informieren Sie sich im Zweifel vorab direkt beim jeweiligen Anbieter.

Mahl & Werk (Rureifel)

Im Mahl & Werk von Gastgeberin Katja, die auch durch ihre Teilnahme an der Sat.1-Kochshow „The Taste“ bekannt ist, stehen an Weihnachten Fisch, Fleisch und vegetarische Küche zur Auswahl. Am 25. Dezember beginnt der Abendservice um 17.30 Uhr, am zweiten Feiertag gibt es zusätzlich einen Mittagstermin.

Auf der Karte stehen unter anderem Skrei mit Champagner-Beurre-blanc und Forellenkaviar, Kalbsfilet mit Morcheljus oder Ente mit Selleriepüree und Orange. Das Drei-Gänge-Menü kostet je nach Auswahl 79 oder 89 Euro, das Vier-Gänge-Menü 95 oder 109 Euro. Reservierungen sind erforderlich.

Welcome Parkhotel Euskirchen (Voreifel)

Das Welcome Parkhotel Euskirchen bietet am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 25. und 26. Dezember 2026, ein festliches Menü an. Serviert wird jeweils zwischen 12 und 15 Uhr. Auf der Karte stehen unter anderem Kürbiscremesuppe mit steirischem Kernöl und Entenbrust oder Entenkeule mit Klößen, Apfelrotkohl und Rotweinjus.

Ein festlich gedeckter Tisch an Weihnachten. (Symbolbild) Copyright: IMAGO/Shotshop

Als vegetarische Alternative gibt es Kartoffelrösti mit Erbsenpüree und Pfannengemüse. Zum Dessert wird Bratapfelmousse mit Zwetschgenröster und Vanilleeis serviert. Das Drei-Gänge-Menü kostet 39 Euro, die Vier-Gänge-Variante 49 Euro. Eine Reservierung ist erforderlich, bei der Buchung wird eine Anzahlung von 25 Prozent fällig.

Bistro Plan B (Nordeifel)

Das Bistro Plan B in Bad Münstereifel veranstaltet am ersten Weihnachtsfeiertag von 11.30 bis 15 Uhr ein Weihnachtsbüfett. Angeboten werden unter anderem Gänsekeule, Burgunderbraten, Schweinefilet mit Champignon-Rahmsauce und Lachssteaks. Dazu gibt es verschiedene Beilagen und Desserts.

Das Büfett kostet 59 Euro pro Person, Kinder bis neun Jahre zahlen 22,90 Euro, Kinder bis vier Jahre essen kostenlos. Getränke sind im Preis enthalten. Eine Reservierung ist erforderlich.

Bistro Plan B, Gilsdorfer Weg 13, 53902 Bad Münstereifel-Nöthen | Telefon: 02253 541585 | Facebook-Seite des Bistros

Gasthaus Zum Kreuzberg (Vulkaneifel)

Das Gasthaus Zum Kreuzberg in Schönbach serviert am ersten Weihnachtsfeiertag ein mehrgängiges Menü. Zu den Vorspeisen gehören Tatar vom Eifler Weiderind mit Bio-Ei, Wasabimayonnaise und Kapern sowie Feldsalat mit Kartoffeldressing, steirischem Kernöl und Croutons.

Bei den Hauptgängen haben Gäste die Wahl zwischen Schweinefilet mit Thymianrahmsoße und Semmelknödeln, geschmortem Tafelspitz, einer offenen Wildlasagne mit Hirsch und hausgemachten Ravioli mit Gemüse. Zum Abschluss gibt es drei weihnachtliche Desserts. Das Menü kostet 69,90 Euro pro Person. Beginn ist um 17.30 Uhr, eine Reservierung ist erforderlich.

Gasthaus Zum Kreuzberg, Mühlenweg 1, 54552 Schönbach | www.zumkreuzberg.de

Burgrestaurant Nideggen (Rureifel)

Im historischen Ambiente der Burg Nideggen können Gäste Weihnachten mit gehobener Küche feiern. Das Restaurant bietet drei unterschiedliche Weihnachtsmenüs an. Zur Auswahl stehen unter anderem ein Menü mit Rote-Bete-Risotto und Ziegenkäse sowie Topinambursuppe mit Kaffeeöl und Crunch.

Das Weihnachtsmenü „Kaiserblick“ umfasst Geflügelcocktail, Topinambursuppe und rosa gebratene Kalbsroulade mit Pilzfüllung, Kartoffelespuma und gebranntem Lauch. Wer es besonders exklusiv mag, kann sich für das Menü „Alveradis“ mit Kingfisch-Carpaccio, Safranrisotto mit bayerischer Garnele und Rinderfiletmedaillon entscheiden. Die Menüpreise liegen je nach Auswahl zwischen 64 und 99 Euro.

Burgrestaurant Nideggen, Kaiserblick, Kirchgasse 10, 52385 Nideggen | www.burgrestaurant-nideggen.de

Restaurant-Pension Im Pfenn (Südeifel)

Inmitten des Naturparks Südeifel, im Tal des Irsentals, liegt die familiengeführte Restaurant-Pension Im Pfenn in Irrhausen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem 26. Dezember 2026, lädt das Haus ab 12 Uhr zu einem Weihnachtsbüffet mit festlichen Spezialitäten ein.

Gänsekeule mit Klößen gehört für viele zu den klassischen Weihnachtsgerichten. (Symbolbild) Copyright: Tobias Hase/dpa/dpa-tmn

Wer lieber am Abend essen möchte, kann zwischen 17 und 20 Uhr Gerichte à la carte bestellen. Das Restaurant setzt auf Eifeler Küche und saisonale Spezialitäten. Dazu gehören auch Wildgerichte aus heimischen Wäldern. Eine Reservierung für das Weihnachtsbüffet wird telefonisch erbeten.

Restaurant-Pension Im Pfenn, Im Pfenn 3, 54689 Irrhausen | www.im-pfenn.de

Billas Novelle (Ahrtal)

In Billas Novelle in Bad Neuenahr-Ahrweiler wird an Heiligabend festlich aufgetischt. Am 24. Dezember 2026 erwartet die Gäste ab 17.30 Uhr ein besonderes Drei-Gänge-Menü für 99 Euro pro Person. Die genaue Zusammenstellung steht noch nicht fest.

Das Restaurant mitten im Ahrtal ist für seine innovative und zugleich bodenständige regionale Küche bekannt. Die Küche legt nach eigenen Angaben Wert auf frische Zutaten ausgewählter Erzeuger. Eine Reservierung für den Heiligabend ist erforderlich.

Billas Novelle, Oberstraße 21, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler | www.billasnovelle.de

Brauers LandARThotel / 800°C Restaurant (Vulkaneifel)

Am zweiten Weihnachtsfeiertag wird im 800°C Restaurant des Brauers LandARThotels in Daun-Steinborn ein „Familienbüfett“ aufgetischt. Gäste können zwischen zwei Zeiten wählen: mittags von 12 bis 14 Uhr oder abends von 17 bis 20.30 Uhr.

Weihnachtsmenüs und Festtagsbüfetts bieten eine abwechslungsreiche Auswahl für unterschiedliche Geschmäcker. (Symbolbild) Copyright: Martina Goyert

Erwachsene zahlen 49 Euro, Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren 19,50 Euro. Für Kinder bis sechs Jahre ist das Büfett kostenlos. Eine Reservierung ist erforderlich. Am ersten Weihnachtsfeiertag bleibt das Restaurant geschlossen.

Brauers LandARThotel / 800°C Restaurant, Steinborner Straße 5, 54550 Daun | www.brauers-landarthotel.de

Eifeler Seehütte (Vulkaneifel)

Direkt am Waldsee Rieden liegt die Eifeler Seehütte. Von Zander über Wild bis hin zu Trüffelravioli: An den beiden Weihnachtsfeiertagen erwartet Gäste dort ein festliches Weihnachtsmenü. Erwachsene zahlen 62 Euro pro Person, für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren kostet das Menü 29 Euro.

Angeboten werden drei Reservierungszeiträume: von 11 bis 14 Uhr, von 14.30 bis 17.30 Uhr sowie von 18 bis 21 Uhr. Ein À-la-carte-Angebot gibt es an diesen Tagen nicht. Reservierungen nimmt das Restaurant ausschließlich per E-Mail entgegen.

Eifeler Seehütte, Dr.-Georg-Klinkhammer-Weg 1, 56745 Rieden | www.seehuette.de

Genusswerk Eifel (Südeifel)

Das Genusswerk Eifel in Körperich öffnet am ersten Weihnachtsfeiertag seine Türen. Ab 12 Uhr können Gäste ein festliches Menü genießen. Das Restaurant wirbt mit einem besonderen Weihnachtsessen in gemütlicher Atmosphäre.

Welche Speisen auf den Tisch kommen und was das Menü kostet, hat der Betrieb bislang nicht öffentlich bekannt gegeben. Da die Plätze begrenzt sind, wird um rechtzeitige Reservierung gebeten.

Genusswerk Eifel, Bitburger Straße 1, 54675 Körperich | www.genusswerk.de

Burg Flamersheim (Voreifel)

Auf Burg Flamersheim in Euskirchen können Gäste an den Weihnachtstagen zwischen mehreren Menüvarianten wählen. Die Küche kombiniert regionale Zutaten mit klassischen Festtagsgerichten.

Auf der Karte stehen unter anderem Gänsebrust und -keule mit Apfelrotkohl, Kartoffelkloß und Maronen, Eifler Rehragout mit Waldpilzen und Spätzle sowie Kalbsrücken mit Zitronen-Thymian-Kruste.

Auch vegetarische Gerichte wie Risotto mit Roter Bete und Gruyère-Schaum sind vorgesehen. Die Preise reichen von 78 Euro für das vegetarische Vier-Gänge-Menü bis zu 115 Euro für das Fünf-Gänge-Menü. Änderungen sind vorbehalten.