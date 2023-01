Anwohner setzen sich durch Altglas-Entsorgung bald wieder am Friedhof Weilerswist

Weilerswist – Die schier unendliche Geschichte scheint ein Ende gefunden zu haben: Mit einer knappen Mehrheit von einer Stimme hat der Gemeinderat am Donnerstag beschlossen, die Altglascontainer an der Rheinstraße zurück an ihren alten Standort auf dem Parkplatz vor dem Friedhof Weilerswist zu setzen. Als die Entscheidung fiel, jubelte Diana Zielke im Zuschauerraum und nahm Glückwünsche entgegen.

Hinter ihr lag eine Odyssee: Seit der Versetzung der Container im April kämpfte sie darum, dass sie dort wieder verschwinden. Mehr als 200 Unterschriften hat die Weilerswisterin gesammelt und schließlich ihr Anliegen über den Bürgerausschuss bis in die Ratssitzung getragen. Dazwischen lagen Wochen der Unsicherheit, nicht zuletzt wegen eines Facebook-Posts von Bürgermeisterin Anne Horst: Nachdem der Bürgerausschuss empfohlen hatte, die Container zurück zu setzen, hatte Horst auf Facebook klargestellt, dass damit noch keine Entscheidung getroffen sei. Das hatte eine Grundsatzdiskussion unter den Parteien darüber ausgelöst, ob Ausschüsse überhaupt Entscheidungen fällen dürfen.

Container sind umsonst umgezogen

Der Grund für die Verlegung war ein Antrag der CDU aus dem Jahr 2018. Entsprechend kritisch war die CDU dem erneuten Umzug gegenüber eingestellt. Fraktionschef Hans Peter Nußbaum schlug in der Ratssitzung vor, diejenigen, die für die Rückverlegung stimmen, für die „dabei entstehenden Kosten zur Verantwortung zu ziehen“. Immerhin seien die Container jetzt umsonst umgezogen.

Auch Bürgermeisterin Horst befürwortete den Standort an der Rheinstraße. Im Beschlussvorschlag heißt es: „Entgegen aller Befürchtungen liegen keine Beschwerden wegen Lärmbelästigungen vor. Auch findet keine Vermüllung statt.“ Das sei schlichtweg nicht wahr, sagt Zielke. Ihre Unterschriftensammlung und die mit Grünen, SPD, WKM und UWV eingereichten Anträge ignoriere die Bürgermeisterin bei dieser Aussage. Horst hielt gegen: „Wir haben das alles überprüft und nehmen das durchaus ernst.“

Ernstgenommen oder nicht, die Container wandern wieder zurück. „Ich freue mich sehr und bin erleichtert. Das hat mich viele Nerven gekostet“, so Zielke.