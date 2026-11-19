Wer einmal bei einem Konzert seiner Lieblingsmusiker in der vordersten Reihe stand, kennt die unterschiedliche Wirkung von Live-Auftritten und Aufzeichnungen. Zwar ist es wegen Streaming-Plattformen ohne Probleme möglich, immer auf Musikvideos zuzugreifen, doch die Stimmung, selbst inmitten einer begeisterten Zuschauermenge zu stehen, erreichen diese Bilder nicht. „Die Verbindung zwischen der Band und den Zuschauern ist für das Live-Gefühl unglaublich wichtig“, betonte Karl-Heinz March, der seit Jahrzehnten Kulturevents veranstaltet und organisiert. Von eigenen Musical- und Theaterproduktionen bis hin zu Konzertabenden mit weltweit bekannten Bands war und ist es dem Lommersumer ein Anliegen, Live-Kultur erlebbar zu machen.

Von Gaby Köster bis Pumuckl: Die Anfänge als Kulturreferent

Schon während seines für diese Arbeit eher themenfremden Lehramtsstudiums der englischen Sprache und evangelischen Theologie war March als Kulturreferent aktiv. „Ich habe in dieser Zeit mit lokalen Größen wie Gaby Köster oder auch dem Jazzmusiker Paul Shigihara, der unter anderem als Gitarrist bei der WDR-Bigband gespielt hat, zusammengearbeitet.“ Hauptaugenmerk bis in die zweite Hälfte der 1990er-Jahre seien jedoch Neuinterpretationen bekannter Kindermusicals gewesen. Geschichten, wie etwa die von Pippi Langstrumpf, sollten nicht einfach nacherzählt, sondern mal in die Gegenwart verschoben, mal aus einem neuen Blickwinkel betrachtet werden. „Dabei habe ich auch mit der Erfinderin von Pumuckl zusammengearbeitet und mit ihr auf Augenhöhe ein gutes Stück erarbeitet“, sagt March.

Finanzielle Probleme und der Einschnitt durch Corona

Im Laufe der Jahre wurden insbesondere finanzielle Probleme spürbar. „Bald verstärkte sich bei vielen die Ansicht, dass Angebote für Kinder nichts kosten dürften“, so March. Dies habe sich auch auf die Gagen ausgewirkt. Dennoch habe March bis Februar 2020, nach einem gesundheitsbedingten Neustart, weitere Musicalproduktionen mit eigener Handschrift zur Aufführung gebracht. Doch dann kam der für die gesamte Kulturbranche schwere Einschnitt. „Durch Corona waren viele Künstler gezwungen, sich aus der Not heraus verfügbar zu machen und ihre Arbeit auf Youtube und Co zu stellen“, so March. Dies habe jedoch noch eine andere Entwicklung gefördert: „Viele dachten sich dann aber, warum sollte man für etwas, was immer verfügbar ist, noch Geld bezahlen?“

Karl-Heinz March in seinem Büro. Copyright: Cedric Arndt

Echtes Live-Erlebnis statt Leinwand: Plädoyer für kleinere Konzerte

Dieser Umstand führte Karl-Heinz March erneut die Bedeutung von Live-Auftritten vor Augen, für die er sich seit den frühen 1990er-Jahren mit seiner Agentur auch abseits der Musicalbühne einsetzt. Zwar kommen wieder mehr Besucher zu Konzerten, dennoch sei „Live“ längst nicht immer „das echte Live“, wie der Eventmanager betonte. „Wenn man in der Lanxess-Arena nicht in den vorderen Reihen steht, sondern sich mit bezahlbaren Tickets in den hinteren Bereichen zufriedengeben musste, schaut man letztlich doch wieder nur auf eine Leinwand, ohne mit den Musikern auf irgendeine Weise interagieren zu können.“ March spricht sich deshalb für Obergrenzen für Zuschauerzahlen aus, damit ein Zusammenspiel zwischen Publikum und Akteuren ermöglicht ist. „Der Live-Proberaum in Zülpich ist ein Paradebeispiel dafür. Selbst Musiker, die ganze Stadien füllen, spielen dort vor 140 Leuten, weil diese Stimmung für beide Seiten einfach einmalig ist.“

Mangelnde Förderung erschwert die Lage

Die mangelnde Kultur-Förderung erschwere die Situation. „Passende Locations werden seltener und die Mietkosten sind meist so hoch, dass sich kleinere Events wirtschaftlich kaum lohnen.“ Aber: „So lange mir die Arbeit Spaß macht, werde ich mich auch weiterhin dafür einsetzen, vielen Menschen echte Live-Erlebnisse zu ermöglichen.“