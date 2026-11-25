Starker Auftakt mit Mozarts Klavierkonzert

Noch vor wenigen Augenblicken hatten die Sängerinnen und Sänger des Martin-Luther-Chores gemeinsam mit den übrigen Gästen in der evangelischen Kirche Weilerswist begeistert den Klängen des aus Berufsmusikern bestehenden Sinfonieorchesters gelauscht. Mit Solistin Nika Afazel am Konzertflügel und unter der Leitung von Klaus Heiwolt hatten diese Wolfgang Amadeus Mozarts Konzert für Klavier und Orchester in c-Moll aufgeführt und die hohen Erwartungen sogar noch übertreffen können. „Nika Afazel beweist bei ihren Auftritten immer wieder ein enormes Können. Gemeinsam haben wir in den letzten Jahren schon viele große Werke aufführen dürfen“, lobte Heiwolt.

Nervosität vor dem Auftritt des Chores

Nach diesem fulminanten Auftakt stieg jedoch die Nervosität unter den Chormitgliedern, die für die zweite Konzerthälfte ihre Plätze im Publikum verließen und selbst ins Rampenlicht traten. Seit Jahresbeginn hat der Chor die einzelnen Stücke für diesen Abend geübt, und auch ein intensives Probewochenende lag hinter den Hobbymusikern, um im Zusammenspiel mit den Profis mithalten zu können.

Gänsehautmomente beim Requiem in d-Moll

Aller Nervosität zum Trotz gelang es dem Ensemble bei dem ebenfalls von Wolfgang Amadeus Mozart komponierten Requiem in d-Moll, das hohe musikalische Niveau zu halten. Schon nach den ersten Minuten wich die Aufregung der gemeinsamen Freude an der Musik, die bald auch erneut auf die Zuhörenden übergriff. „Es waren ein paar echte Gänsehautmomente dabei, bei denen ich mich auch selbst zusammenreißen musste, um nicht loszuheulen“, gestand Heiwolt lachend. „Solche Augenblicke kann man vorher nicht einstudieren. So etwas entsteht während des Auftrittes und alle, die daran beteiligt waren, können mit ihrer Leistung wirklich sehr zufrieden sein.“

Routine im Orchester, Hingabe im Chor

Während die Orchestermusikerinnen und -musiker nur einen Tag vor dem Konzert zur ersten gemeinsamen Probe zusammengekommen waren und dank jahrelanger Routine innerhalb kürzester Zeit alle Handgriffe beherrschten, habe sich auch die monatelange Hingabe der Chormitglieder ausgezahlt. „Nach dieser Zeit ein solches Ergebnis abzuliefern, ist immer ein tolles Gefühl“, so Heiwolt.

Neue Sängerinnen und Sänger willkommen

Interessierte Sängerinnen und Sänger seien herzlich eingeladen, die wöchentlichen Proben jeden Montag ab 20 Uhr in der Martin-Luther-Kirche, Martin-Luther-Straße 27, in Weilerswist, zu besuchen, um vielleicht schon im kommenden Jahr selbst Teil dieses Konzertabends sein zu können. (arn)