Für Simone und Darius Ortmann ist klar: Die Eheleute aus Weilerswist sind überzeugt davon, dass trotz aller Einwände eine Wärmepumpe gleich mehrere Vorteile hat. Und deshalb haben sie sich entschieden, beim „Tag des offenen Heizungskellers“ mitzumachen und ihren Keller zur Besichtigung freizugeben. Bis einen Tag vorher konnten sich Mitbürger in einem von drei Kellern in Weilerswist anmelden. Begleitet wurde die Aktion am Samstagnachmittag mit einem Vortrag durch Waltraud Clever von der Verbraucherzentrale.

Ziel des Besichtigungstags: Wärmepumpen im Fokus

Der jährliche Besichtigungstag hat das Ziel, diese Art der Wärmeerzeugung wieder ans Licht zu holen. Ziel ist es, zu informieren, wie möglichst CO₂-neutral für Wärme im Privathaus gesorgt werden kann. Im Mittelpunkt stehen Wärmepumpen. Über dieser Heizungsart hing ein gewisser politischer Schatten, nachdem eine Gesetzesinitiative des ehemaligen Vizekanzlers und Wirtschaftsministers Robert Habeck abgelehnt worden war, Wärmepumpen verpflichtend zu machen.

Drei Keller waren geöffnet

Zum dritten Mal fand nun in Deutschland besagter „Tag des offenen Heizungskellers“ statt. Angeregt und koordiniert wird er von fünf Organisationen, unter anderem Greenpeace Deutschland, Campact und dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. An diesem Tag öffnen Mitbürger ihre Keller zur Besichtigung von Heizungsanlagen. In Weilerswist waren es drei Keller. Auch in Schweinheim und Euskirchen hatten sich Menschen bereiterklärt, die Stadt musste den Termin aus Krankheitsgründen allerdings kurzfristig absagen. Zumindest die Besuche in Schweinheim sollen aber nachgeholt werden, so die Stadt.

Von der störanfälligen Gasanlage zur Wärmepumpe

Familie Ortmann fällte die Entscheidung für die Kombination aus Wärmepumpe und Photovoltaikanlage (PV), weil ihre alte Gasanlage in die Jahre gekommen und störungsanfällig geworden war, wie sie den Interessierten erklärten. Sie nutzten im Jahr 2024 Beratungsangebote des Kreises Euskirchen und der Verbraucherzentrale. Ermutigt durch die guten Aussichten, in ihrem Haus aus dem Jahr 1987 eine solche Heizung installieren zu können, besorgten sie sich dann einen ausgewiesenen Berater. Dessen Berechnungen waren die Voraussetzung für öffentliche Fördergelder.

Kosten und Förderung: Nur die Hälfte selbst gezahlt

Im Sommer 2024 wurde die Anlage eingebaut. Von den rund 34.000 Euro für die Heizungsanlage (ohne Photovoltaik) mussten Ortmanns schließlich nur die Hälfte tragen. Das 125 Quadratmeter große Haus verbraucht nach ihren Berechnungen aufs Jahr gesehen jetzt nur noch 64 Euro an Energiekosten monatlich. „Mit Gasanlage waren es zwischen 300 und 350 Euro,“ erzählt Simone Ortmann. Die relativ geringfügigen Kosten fallen an, weil im Winter die PV-Anlage nicht ausreichend Strom für die Wärmepumpe liefert.

Engagement für das Klima und die Zukunft des Kindes

Ortmanns engagieren sich im Verein WeilerswistZero. Der lokale Verein gehört zu German Zero, der vierten Gruppe, die sich mit dem Besichtigungstag für klimaneutrales Heizen einsetzt. „Wir müssen was für die Zukunft unseres Kindes tun“, nennt Darius Ortmann einen der Gründe, warum ihm der Umstieg auf die Wärmepumpe wichtig war. Einen weiteren sah er darin, dass die Wärmepumpe nach seiner Erfahrung „die beste Wahl im Hinblick auf Energiekosten“ darstellt.

Wärmepumpe wie Kühlschrank

Im Haus wird permanent eine Temperatur von 21 Grad gehalten. „Dann läuft die Anlage am effizientesten“, weiß Software-Entwickler Ortmann. In einem großen Behälter neben dem Heizwasserspeicher befinden sich 250 Liter Warmwasser für den täglichen Bedarf. Diese Anforderungen sind für die Sechs-Kilowatt-PV-Anlage kein Problem. Mit großen Reparaturkosten durch Verschleiß ist nicht zu rechnen. Darius Ortmann: „Der Berater hat mir erklärt, dass eine Wärmepumpe ähnlich funktioniert wie ein Kühlschrank. Und dann stellte er mir die Frage: ,Haben sie einen Kühlschrank schon einmal reparieren müssen?'“ Die Beratung konnte die anfängliche Skepsis schnell beseitigen.

Besucher begeistert von Einblicken in die Technik

Ein Besucher stellt am Ende der Kellerbegehung fest: „Sowas wie heute ist grandios, damit man mal hautnah sehen kann, wie so eine Anlage funktioniert.“ Ortmanns Haus ist eins von 2339 deutschlandweit, die an diesem Tag die Türen geöffnet hatten. Und Darius Ortmann ist überzeugt: „Man muss ja irgendwo mit CO₂-Einsparungen anfangen. Wenn wir das in Deutschland nicht hinbekommen, wo dann?“