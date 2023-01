Zülpich-Sinzenich – Mit einer Grundinstandsetzung der Kreisstraße 30 werden im Teilabschnitt zwischen Sinzenich und Merzenich bauliche Schäden im Asphaltbelag behoben. Hierzu werden Asphaltschichten aufgenommen und anschließend durch einen neuen Asphaltbelag ersetzt.

Vollausbau auf 1300 Metern

Im Vorlauf dieser Maßnahme werden das Verbandswasserwerk und Westnetz kleinere Reparaturen an den bestehenden Versorgungsnetzen durchführen. Mit den Bauarbeiten wird laut Kreisverwaltung am 12. Juli in der Merzenicher Straße in Sinzenich begonnen. Bis hinter die Ortslage Merzenich wird dieser Bauabschnitt mit einer Länge von rund 1500 Metern voraussichtlich am 9. August abgeschlossen sein.

Im weiteren Verlauf bis Langendorf weist die Fahrbahn nur eine Breite von vier Metern auf. Hier ist ab dem 9. August bis zum 31. Januar 2023 ein Vollausbau auf einer Länge von 1300 Metern mit einer durchgängigen Fahrbahnbreite von sechs Metern vorgesehen. Für den Durchgangsverkehr wird der Baubereich gesperrt. Den Verkehrsteilnehmern wird die Umfahrung der Baustelle über entsprechende Beschilderungen weiträumig angezeigt.

Für die Anlieger soll die Erreichbarkeit ihrer Häuser und Höfe weitestgehend ermöglicht werden. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 1,85 Millionen Euro. Die Maßnahme wird entsprechend der Richtlinien zur Förderung des kommunalen Straßenbaus mit 70 Prozent der Bausumme bezuschusst. (eb)