Stimmungsvoller Auftakt im ausverkauften Forum

Kurzweilig begann in Zülpich die Proklamationssitzung der Zölleche Öllege im ausverkauften Forum an der Blayer Straße. „Ich kenne keinen, der den Olly nicht mag“ sagte Gerd Walraff, Präsident der Hovener Jungkarnevalisten (HJK), „und das sieht man auch an der Stimmung hier im Saal.“ Prinz Olly I. (Hohn) konterte schlagfertig: „Die anderen habe ich ja auch nicht eingeladen.“

Prinzenkette, Mütze und Zepter für Olly

Zülpichs Bürgermeister Ulf Hürtgen betonte in seiner Laudatio die Rolle des Zülpicher Prinzen beim Wiederaufbau des historischen Weiertores. Von den ersten Planungen über die Begleitung der Bauphase bis zur erfolgreichen Realisierung im Jahr 2024 habe er dieses außergewöhnliche Vorhaben mitgestaltet. „Ein Projekt, auf das er, die HJK und die Bürger der Stadt Zülpich stolz sein können!“ Von Hürtgen erhielt Olly die Prinzenkette.

Anschließend führte Gregor Schmitz, Präsident der Zölleche Öllege, den zweiten Schritt durch. Olly musste sein Schiffchen in den Vereinsfarben grün-gelb abgeben und erhielt vom Präsidenten die Prinzenmütze. Zur Vervollständigung reihte sich Ollys Vorgänger aus der Session 25/26, Tobias I. (Esser), in die Reihe der Prinzenmacher ein. Er bedankte sich bei allen für die vergangene Session und übergab Olly letztendlich das Zepter als letztes Zeichen seiner karnevalistischen Macht. Er ist bereits der 83. Karnevals-Prinz der Stadt Zülpich.

Eine sehr persönliche Ansprache

In seiner sehr persönlichen Ansprache kam Olly unter anderem auf „Familie, Freunde, Heimat, Fastelovend und Sport“ zu sprechen, die sein Leben bislang geprägt haben. „Dass ich einmal ,Prinz vun Zöllech' werde, hätte mein Vater bei meiner Anmeldung am 18. August 1977 sicherlich nicht ahnen können.“ Oder vielleicht doch? Schließlich hatte ihn sein Vater gleich an dem Tag beim HJK angemeldet, als er in Zülpich gerade das Licht der Welt erblickt hatte. Olly war eines der letzten Kinder, die im Zülpicher Krankenhaus geboren wurden.

Keine halben Sachen: Das Sessions-Motto

Sein Sessions-Motto beginnt dementsprechend mit einem Bezug auf die HJK-Vereinsfarben: „Grön und jääl – su schläht mih Hätz, dat wor schon su als kleene Fetz.“ Dass sich die Zülpicher auf eine turbulente Session einstellen können, versprach der Prinz den Jecken ebenfalls: „Mit Hätz und Humor, su will ich et mache. Zesamme ,all in', un keen halve Sache!“

Abwechslungsreiches Programm mit vielen Gästen

Durch das sich anschließende abwechslungsreiche Sitzungsprogramm führte Robin Pick von den Zölleche Öllege. Unter anderem machten Ollys Heimatverein, die Hovener Jungkarnevalisten, und die Blauen Funken Zülpich dem neuen Prinzen ihre Aufwartung. Bei der diesjährigen Sondernummer spielte und sang die fünfzigköpfige „Olly-Freunde-Chor- Band“ gemeinsam mit Eva Lebertz zu Ehren des sichtlich gerührten Prinzen. Weiterhin traten die Band „Raderdoll“, der Redner „Dä Nubbel“ und die Damentanzgarde „Kölner Paulinchen“ auf.

Lange Schlange der Gratulanten nach Mitternacht

Den Abschluss bildeten die „Original Eschweiler Fanfaren“ die den noch immer bis auf den letzten Platz gefüllten Saal noch einmal richtig auf Stimmung brachten. Für Prinz Olly war da der Abend aber noch lange nicht vorbei. Bis weit nach Mitternacht galt es für ihn, die lange Schlange der Gratulanten abzuarbeiten, die dem frisch gebackenen Prinzen gratulieren wollten und sich zusammen mit ihm wieder auf eine tolle Session in Zülpich freuen. (thw)