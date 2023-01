Zülpich – Karnevalistischer Paukenschlag in Zülpich. „Wir werden uns der allgemeinen Lage anpassen und alle Veranstaltungen absagen. Dazu gehört auch der Rosenmontagszug“, erklärt Robert Frings, Präsident der Zölleche Öllege auf Nachfrage.

Die Entscheidung sei „schweren Herzens“ getroffen worden. Nach Rücksprache mit den vier kernstädtischen Zülpicher Karnevalspräsidenten und der bereits proklamierten Tollität Rolf II. (Kogel) habe man sich dazu entschieden, die Session einzufrieren. In der kommenden Session wolle man dann mit Rolf II. einen Neustart wagen, so Frings. „Wir bedauern die Entwicklung zutiefst, wollten aber auch keine halben Sachen machen“, berichtet der Präsident des ältesten Zülpicher Karnevalsvereins.

Der Zülpicher Rosenmontagszug gehört zu den größten im Kreis Euskirchen. Von der reinen Zahl der teilnehmenden Gruppen ist es sogar der größte jecke Lindwurm.

Auch keine Züge und Sitzungen in Kall und Dahlem

Auch die Karnevalsvereine in der Gemeinde Kall haben sich nun in Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung darauf verständigt, keine Karnevalssitzungen und auch keine Karnevalsumzüge in der laufenden Session durchzuführen. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, schließlich habe man sich aber angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens mehrheitlich auf dieses Vorgehen geeinigt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Obwohl landesweit über die Durchführung von Karnevalszügen erst im neuen Jahr entschieden wird, habe man sich auch in Kall schweren Herzens dazu entschlossen, in der laufenden Session auch auf diese zu verzichten. Das Infektionsgeschehen birge, nicht zuletzt aufgrund der weitgehend noch unerforschten Omikron-Variante, zu viele Unwägbarkeiten. Zudem lasse eine Entscheidung im neuen Jahr vielen Veranstaltern zu wenig Zeit zur Planung und Umsetzung der Karnevalszüge, heißt es in der Mitteilung.

Die KG Dahlem wird ebenfalls alle Veranstaltungen absagen. Das teilte am Freitag Thomas Schwarz, Erster Vorsitzender der KG, mit: „Trotz allem blicken wir positiv nach vorne.“