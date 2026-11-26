Für die einen ist es einfach ein neuer Bahnsteig. Für die anderen ein Meilenstein auf dem Weg in die Zukunft des Schienenverkehrs in der Region. Und für Bürgermeister Ulf Hürtgen schlicht „Zülpich Hauptbahnhof“. Tatsächlich ist der neugestaltete Bahnhof an der Krefelder Straße ein Knotenpunkt für Bus-, Bahn-, Auto- und Radverkehr.

Von einem „denkwürdigen Tag“ sprach Herbert Häner, Geschäftsführer der Rurtalbahn GmbH, deren Züge an dem Bahnsteig halten: Die Fertigstellung sei ein großer Anfang für eine weitere Entwicklung. Denn in den kommenden Jahren sollen weitere Haltepunkte an der Bahnstrecke von Euskirchen nach Düren ausgebaut werden.

Moderner Bahnsteig mit barrierefreiem Zugang

85 Meter lang ist der neue Bahnsteig und 55 Zentimeter hoch, sodass man fast stufenlos in die Bahnen einsteigen kann. Rillenplatten ermöglichen auch Menschen mit einer Sehbehinderung sichere Orientierung. Bei Regen können sich die Reisenden unterstellen, LED-Beleuchtung verhindert dunkle Ecken. Eine digitale Fahrgastinformation wird noch installiert. Die Gleisanlagen waren bereits im Vorfeld erneuert worden, außerdem ist ein digitales Stellwerk installiert. Ein „Rendezvous von Bus und Schiene“ nannte Herbert Häner das.

14,7 Millionen Euro Förderung

Das wichtigste Geschenk zur Einweihung hatte Dr. Norbert Reinkober, Geschäftsführer von Go.Rheinland, mitgebracht: den Förderbescheid über 14.711.400 Euro, was 90 Prozent der Kosten entspricht.

Rückblick auf die Geschichte der Bördebahn

Herbert Häner warf einen Blick zurück in die Geschichte der Bördebahn. Er erinnerte sich, wie er 1982 jeden Morgen damit von Düren nach Köln gefahren ist. Das hatte schon 1983 ein Ende. Erst bei der Planung der Landesgartenschau sei das Signal aus der Politik gekommen, die Bördebahn zu reaktivieren. Schon vorher gab es Fahrten an Sonn- und Feiertagen. Ab 2019 fuhren die Bahnen an Werktagen alle zwei Stunden, seit 2023 rollen sie im Stundentakt.

Weitere Haltepunkte sind geplant

In all den Jahren hat sich die Interessengemeinschaft Rurtalbahn immer für die Wiederbelebung der Bördebahn stark gemacht. Deshalb sagte deren Vorsitzender Hansbert Schruff: „Der neue Mittelbahnsteig ist weit mehr als ein Bauwerk. Er ist ein sichtbares Zeichen, dass die Reaktivierung und der Ausbau der Eifel-Bördebahn voranschreiten.“ Tatsächlich gehen die Planungen weiter. Der Haltepunkt in Nemmenich, den die Bahn derzeit bereits anfährt, soll umgestaltet werden. Und irgendwann sollen die Züge der Rurtalbahn-Linie RB 28 auch in Elsig, Dürscheven und Ülpenich halten. Und auch im benachbarten Kreis Düren sind weitere Haltestellen geplant.

Freude über den Förderbescheid. Copyright: Ulla Jürgensonn

Hürtgens Erinnerungen und der neue Verkehrsknotenpunkt

Erinnerungen an die Bördebahn hat auch der Zülpicher Bürgermeister Ulf Hürtgen. Er erzählte, wie er als 13-jähriger Bauernjunge vom Deutz absteigen musste, wenn die Schranken geschlossen waren. Geöffnet wurden sie auf Anruf. Später wurden die Gleise nur noch für Güterverkehr genutzt, vor allem von der Papierfabrik. Jetzt sei auf engem Raum ein Verkehrsknotenpunkt realisiert worden. Hier kommen die Buslinien zusammen, ein neuer Pendlerparkplatz ist entstanden, in speziellen Boxen können Fahrräder sicher abgestellt werden.

Lob für ein gemeinsam gestemmtes Projekt

„Wir haben hier ein Riesenpaket gemeinsam gestemmt“, sagte Norbert Reinkober. Dafür hätten die Kreise Geld in die Hand genommen, Go.Rheinland habe Fördermittel organisiert. „Ein tolles Projekt“, lautete sein Fazit. Dem stimmte der Euskirchener Landrat Markus Ramers zu. Der neue Bahnsteig und sein Umfeld seien „ein Sprung nach vorn für die Nutzer“.

Mehr als 1000 Fahrgäste täglich

Täglich nutzten mehr als 1000 Fahrgäste die Bördebahn, berichtete Reinkober. Und es würden mehr, sobald es eine Sperrung auf der Strecke Köln-Euskirchen gebe. Angesichts der Brückensanierungen, die in Köln anstünden, seien Ausweichstrecken vor allem für Berufspendler dringend nötig.

IG Rurtalbahn plant Halbstundentakt und Verlängerung

Bei der IG Rurtalbahn denkt man jetzt schon weiter. Nämlich an einen Halbstundentakt. Und an eine Verlängerung der Strecke: über Düren hinaus nach Aachen und über Euskirchen nach Bonn. Als kühne Visionen will Hansbert Schruff das nicht verstanden wissen.

Es gehe vielmehr darum, den Zustand wie vor den „Fehlerjahren“, als bundesweit unzählige Bahnstrecken stillgelegt wurden, wiederherzustellen. Durch den Ausbau des Zülpicher Bahnhofs sehen er und seine Mitstreiter sich in ihren Zielen bestätigt: „Vor 20 Jahren hätte man uns für verrückt erklärt, wenn wir das für realistisch gehalten hätten.“