In Krefeld bekämpft die Feuerwehr ein großes Feuer in einem Gewerbebetrieb. Die Folgen treffen zahlreiche Menschen in der Umgebung.

Ein benachbartes Mehrfamilienhaus wurde am frühen Morgen vorsorglich geräumt, teilten die Einsatzkräfte mit. Etwa 20 Bewohnerinnen und Bewohner fanden vorübergehend in einem Bus der Stadtwerke Unterschlupf; verletzt wurde niemand.

Großbrand in Krefeld: Gymnasium Horkesgath bleibt geschlossen

Wegen des Qualms bleibt am Mittwoch (4. November) auch das Gymnasium Horkesgath geschlossen. Derweil werden die Kinder mehrerer Kitas drinnen betreut.

Die Feuerwehr sprach bei dem Brand im Stadtteil Inrath von einer „erheblichen und dynamischen Rauchentwicklung“. Anwohnerinnen und Anwohner sollen geschlossene Räume aufsuchen, Fenster und Türen geschlossen halten sowie Klimaanlagen abschalten. Seit den frühen Morgenstunden sei sie im Einsatz. Als die ersten Kräfte eintrafen, stand das Gebäude demnach bereits in Vollbrand. (dpa/red)