Köln – Der SC Fortuna Köln hat in der Fußball-Regionalliga West einen herben Rückschlag erlitten. Nach fünf Siegen und zwei Unentschieden aus den vergangenen sieben Partien musste sich die Mannschaft des Trainers Markus von Ahlen am Sonntagnachmittag im Südstadion im rheinischen Derby Fortuna Düsseldorf II mit 1:4 (0:2) geschlagen geben.



Früh in der Begegnung deutete sich an, dass dem Südstadtklub eine unangenehme Herausforderung bevorstehen würde, da Jona Niemiec Düsseldorf bereits nach vier Minuten in Führung brachte. Maxim Schröder erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 für die Gäste (26.), ehe er die Kölner kurz nach dem Seitenwechsel mit seinem zweiten Treffer desillusionierte (47.). Dustin Willms verkürzte zwar für die Gastgeber, dennoch lief auch in der Folge nicht allzu viel zusammen.



Kölns Trainer Markus von Ahlen sieht die Rote Karte

Niemiec vergab sieben Minuten vor Schluss einen Foulelfmeter für Düsseldorf, ehe Ephraim Kalonji in der Nachspielzeit mit seinem Treffer für den Endstand sorgte (90.+1). „Es ist sehr ärgerlich“, erklärte von Ahlen. „Wir haben zwar zu keinem Zeitpunkt aufgegeben, aber unsere Leistung hat nicht gereicht, um etwas mitzunehmen – auch, weil Düsseldorf sehr effektiv war. Der Tag hat nicht gut angefangen und ist nicht besser geworden.“



Diese Erkenntnis galt nicht nur für das Team, sondern auch für den Trainer persönlich, der die Rote Karte sah, weil er sich über eine Entscheidung des Linienrichters beschwerte (85.). (LR)