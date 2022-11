Köln – Obwohl Thorben Deters ihnen mit dem Schlusspfiff den K.o.-Stoß verpasst und das Regionalliga-Topspiel zugunsten des Spitzenreiters entschieden hatte, wurden die Fußballer des SC Fortuna Köln nach dem 1:3 (0:1) gegen Preußen Münster gefeiert. Mit „Südstadt-Power“-Sprechchören feuerten ihre Anhänger sie vor der Stehplatz-Mitte-Tribüne an.



Einer, der aufmunternde Worte besonders nötig hatte, war Markus von Ahlen. „Das ist unfassbar ärgerlich“, sagte Fortunas Trainer nach einem Duell auf Augenhöhe. „Es ist viel von dem aufgegangen, was wir uns vorgenommen hatten und am Ende bringen unsere Fehler das Spiel auf die Seite von Münster.“



Tatsächlich hatte er seine Defensive mit einer Dreier- beziehungsweise Fünferkette um den nach monatelangen Adduktoren-Problemen genesenen Dominik Lanius stabilisiert. All die defensiven Maßnahmen halfen beim ersten Gegentreffer aber nicht: Jan-Luca Rumpf brachte seinen Torwart André Weis mit einem Rückpass in Bedrängnis. Dessen Befreiungsschlag hätte trotzdem nicht auf dem Kopf von Dennis Grote landen müssen. 25 Meter vor dem Kölner Tor schaltete Münsters Spielgestalter schnell und köpfte den Ball in den Lauf von Gerrit Wegkamp. Dieser zog direkt ins verwaiste Fortuna-Tor zum 0:1 ab (11.).



Dustin Willms (r.) erzielte den einzigen Treffer für Fortuna. Copyright: Herbert Bucco

Fehlerhafte Kölner und blitzschnell in die Lücken stoßende Gäste, waren im Südstadion auch im weiteren Verlauf zu sehen. Die Chancen von Wegkamp (32.) und Andrew Wooten (35.) entschärfte Weis aber gut.



Und so mussten sich die Hausherren ärgern, dass sie aus ihrer Überlegenheit im Mittelfeld nicht mehr gemacht hatten. Nach Arnold Budimbus Balleroberung flankte Stipe Batarilo von rechts und Lars Lokotsch traf von links das Außennetz (19.). Drei Minuten später verfehlte Kölns Angreifer nach einer Budimbu-Flanke wieder sein Ziel (22.). Auch Budimbus eigener Abschluss zischte rechts vorbei (28.).



Fortuna Köln erspielt sich auch ohne Sascha Marquet ein Chancen-Plus

Das Fehlen von Sascha Marquet hatte von Ahlens Elf gut kompensiert und ein Chancen-Plus erspielt. Ohne den am Fuß verletzten Top-Angreifer kam die Fortuna nach dem Seitenwechsel zum verdienten Ausgleich. Joker und Ex-Preuße Jules Schwadorf war an der Kombination beteiligt, die zu Batarilos Hereingabe und Dustin Willms erfolgreichem Abschluss führte (59.). „Das 1:1 hat uns Energie gebracht. Es war mehr drin“, meinte Kölns Torschütze.



Allerdings investierte auch Münster mehr und kam auf der Gegenseite durch Wegkamp zum Flanken. Am langen, linken Pfosten stand Wooten blitzeblank und köpfte zum 1:2 ein (76.). Mit aufopferungsvollem Kampf verdienten sich die Kölner zwar Respekt, mussten nach Deters 1:3 aber einsehen, dass die Spitze der Regionalliga West ein gutes Stück entfernt ist.



Fortuna: Weis – Rumpf, Lanius (77. Försterling), Scholz – Budimbu, Kegel (80. Hölscher), Stanilewicz, Langer (46. Schwadorf) – Willms, Lokotsch, Batarilo. -Tore: 0:1 Wegkamp (11.), 1:1 Willms (59.), 1:2 Wooten (76.), 1:3 Deters (93.). -Zuschauer: 3250.