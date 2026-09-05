An einem Klettersteig in der Eifel ist es am Freitag (4. September) zu einem tödlichen Unfall gekommen. Eine 53-jährige Frau ist beim Klettern abgestürzt und erlitt tödliche Verletzungen, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.

Zu dem tragischen Unfall ist es demnach am Freitagnachmittag gegen 16.15 Uhr gekommen. Die Frau aus Hessen war am Manderscheider Klettersteig unterwegs. Die 53-Jährige stürzte aus bislang unbekannten Ursachen aus einer Höhe von etwa 20 Metern in die Tiefe.

Frau stürzt am Manderscheider Klettersteig ab – Jede Hilfe zu spät

Die alarmierten Rettungskräfte fanden die Frau kurz darauf in der Lieser, einem schmalen Fluss am Manderscheider Klettersteig. Jede Hilfe kam bereits zu spät. Die eintreffende Notärztin habe nur noch den Tod der 53-Jährigen feststellen können, teilte ein Pressesprecher der Polizei Trier weiter mit.

„Aktuell laufen die Ermittlungen zur Ursache vor Ort durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich, sowie Kräfte der Kriminalpolizei“, so der Pressesprecher weiter. Die Frau kam aus Hessen.

Beliebter Klettersteig in der Eifel – es wird aber auch vor Gefahren gewarnt

Manderscheid ist eine rheinland-pfälzische Stadt im Landkreis Bernkastel-Wittlich und gehört zur Vulkaneifel. Der Burgenklettersteig in Manderscheid ist ein beliebter Klettersteig und war 2023 als Innovation des Jahres mit dem Tourismuspreis Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden.

Es wird aber auch auf die Gefahren hingewiesen. „Der Klettersteig birgt alpine Gefahren und ist nur für Geübte auf eigene Gefahr zu begehen“, heißt es zu den Sicherheitsmaßnahmen auf der Internetseite des Klettersteigs. Zu jeder Zeit müsse mit herabfallenden Steinen gerechnet werden. (jv)