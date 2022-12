Glück im Unglück Ein Illegales Autorennen endet trotz Sachschaden ohne Verletzte

Mönchengladbach-Rheydt – In der Silvesternacht endete ein Illegales Autorennen in Mönchengladbach auf der Bachstraße zwischen zwei Autos mit insgesamt sechs Personen ohne Verletzungen. Nach Zeugenaussagen fuhren die zwei Autos mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Bachstraße in Richtung Pongs.

Nachdem einer der Fahrer ein Verkehrszeichen und einen abgestellten Roller überrollt hatte verlor er in Höhe des Einmündungsbereich zur Dahlener Straße die Kontrolle über sein Auto, welches noch mit vier weiteren Personen besetzt war. Dabei kam er rechts von der Fahrbahn ab.

Das könnte Sie auch interessieren:

14-Jähriger gestorben Anzeige Haftbefehl wegen Mordes nach tödlichem Raserunfall in München

Mit Vollgas durch die Stadt Anzeige Polizei verzeichnet mehr illegale Autorennen in NRW

Das Auto beschädigte die Frontseite eines Hauses und kam mit dem Heck in einer Toreinfahrt zum Stillstand. Der Fahrer des zweiten Autos konnte rechtzeitig bremsen und einen Zusammenstoß vermeiden.

Nach ersten Angaben der Polizei, stand der Fahrer des ersten Autos unter starkem Alkoholeinfluss. Beide Fahrer mussten ihre Führerscheine abgeben. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Dahlener Straße in Fahrtrichtung Rheindahlen gesperrt. (red)