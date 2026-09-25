Bei der mutmaßlich israelfeindlich motivierten Attacke am Düsseldorfer Rheinufer ist ein 35-jähriger deutscher Jude leicht verletzt worden. Das hat eine Polizeisprecherin auf Anfrage mitgeteilt. Der Mann trug einen schwarzen Pullover mit aufgedrucktem „IDF“-Schriftzug (Israel Defense Forces), als er am Dienstagabend zunächst von zwei Frauen angesprochen und israelfeindlich beleidigt worden war. Anschließend sollen zwei hinzugekommene Männer den Mann attackiert haben.

Medienberichte, wonach das Opfer eine Kippa trug und somit als Jude erkennbar war, bestätigte die Polizei nicht. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verdachts eines politisch motivierten Übergriffs.

Bislang sei es nicht gelungen, die Angreifer zu ermitteln. Die Polizei hatte die Männer und eine der beiden Frauen als „nordafrikanischen Phänotyp“ beschrieben. Sie sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Beteiligten machen können. Einer der Aggressoren habe dunkle, schulterlange, gelockte Haare gehabt und sei mit einem roten Jogginganzug bekleidet gewesen. (dpa/red)