Bei einem Brand in einer Papierfabrik des Unternehmens Metsä Tissue in der Theo-Strepp-Straße in Kreuzau-Untermaubach sind am Montagmittag 16 Beschäftigte verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag laut der „Aachener Zeitung“ mitteilte, erlitt eine Person schwere Verletzungen, während 15 weitere Mitarbeiter leicht verletzt wurden.

Nach Angaben der Ermittler brach das Feuer gegen 12.30 Uhr an der Maschine CR 9 in der Verarbeitungslinie aus. Vermutlich führte ein technischer Defekt dazu, dass die Anlage überhitzte, in Brand geriet und für eine starke Rauchentwicklung in den Betriebsräumen sorgte. Das Auslösen der automatischen Sprinkleranlage sowie das rasche Eingreifen der Werksfeuerwehr verhinderten eine weitere Ausbreitung der Flammen.

Großeinsatz der Feuerwehr in Kreuzau-Untermaubach

Zusätzlich zur Werksfeuerwehr rückten 55 Einsatzkräfte der Feuerwehr Kreuzau aus. Wie die Feuerwehr erklärte, bekämpften die Kräfte verbliebene Brandherde an der Maschine unter Atemschutz mit CO₂-Feuerlöschern und Schaum. Nach rund drei Stunden war der Einsatz gegen 15.30 Uhr beendet.

Während der Löscharbeiten klagten 15 Beschäftigte über Atembeschwerden infolge der eingeatmeten Rauchgase. Ein weiterer Mitarbeiter wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, konnte die Klinik jedoch bereits am Dienstag wieder verlassen.

Das Fachkommissariat für Brandermittlungen der Polizei sicherte vor Ort Spuren und hat die weiteren Untersuchungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 500.000 Euro.

Produktion läuft nach Brand bei Metsä Tissue wieder an

Wie der Mutterkonzern Metsä Group laut der „Aachener“ mitteilte, konnte die reguläre Produktion im Kreuzauer Werk bereits am Montagabend wieder aufgenommen werden, nachdem das Feuer unter Kontrolle gebracht worden war. „Arbeitssicherheit ist bei uns oberste Priorität, daher kooperieren wir weiterhin vollumfänglich mit den Behörden zur Ursachenermittlung“, erklärte das Unternehmen der Zeitung.

Die betroffene Maschine CR 9 bleibt demnach vorerst außer Betrieb. Laut einer Unternehmenssprecherin haben die Aufräumarbeiten an der Anlage bereits begonnen. Derzeit werde noch geprüft, ob die Maschine wieder repariert werden kann. (jag)