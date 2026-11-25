„Mia – wir bleiben Freunde – für immer“, steht unter anderem auf einem der Briefe, die Freundinnen und Freunde von Mia offen an die Unfallstelle gelegt haben. Drumherum stehen Hunderte Lichter, Blumen und Stofftiere. Inzwischen haben Freunde der Familie auch ein Holzkreuz aufgestellt.

Lichter, Blumen und Briefe an der Unfallstelle

Auch zwei Wochen nach dem schlimmen Unfall auf der Keldenicher Straße in Bornheim-Sechtem, bei dem die 14-jährige Schülerin Mia aus Wesseling gestorben ist, reißt die Anteilnahme nicht ab. Täglich kommen Klassenkameraden und Freunde zur Unfallstelle. Und auch Menschen, die die 14-jährige Mia nie kennenlernen konnten, etwa Mütter, Väter und Großeltern, zieht es an die Unfallstelle, um in Erinnerung an die Verstorbene Blumen abzulegen und Kerzen anzuzünden.

„Die Anteilnahme ist gewaltig“, sagt Verena van Dyck. Öfter ist auch sie in diesen Tagen an der Unfallstelle. Dann ordnet sie die Blumen, Stofftiere und Andenken. Sie zündet auch die Lichter neu an, die der Wind und der Regen ausgelöscht haben.

Verena van Dyck kennt Mia und ihre Eltern und Großeltern gut. Und sie weiß von all den Anfragen an die Familie von Menschen, die ihre Anteilnahme mit Blumen ausdrücken wollten. Im Gespräch mit Mias Familie ist dann die Idee entstanden, statt Blumen lieber eine kleine Summe Geld für die Sicherheit von Kindern zu spenden.

Umfeld soll sicherer werden

Es war die Geburtsstunde des Projekts „Gemeinsam für mehr Sicherheit – in Erinnerung an Mia“. Verena van Dyck startete dazu einen Spendenaufruf. „Die Familie möchte die gesammelten Spenden nutzen, um die Verkehrssituation an der Unfallstelle und/oder im Umfeld zu verbessern – in enger Abstimmung mit den verantwortlichen Behörden“, erklärt Verena van Dyck.

Mia könne dadurch nicht zurückgeholt werden, aber vielleicht könne in ihrem Namen dazu beigetragen werden, dass andere Kinder sicher nach Hause kommen. Jede Spende, ganz gleich in welcher Höhe, sei so auch ein Zeichen der Anteilnahme, der Verbundenheit und der Hoffnung auf Veränderung. „Für Mia. Für ihre Familie. Für alle Kinder, die noch so viel Leben vor sich haben.“ Was dann allerdings geschah, das hatte Verena van Dyck nicht eingeplant. Die Resonanz ging weit über den Unfallort hinaus. In nur wenigen Tagen stieg die Spendensumme auf über 100.000 Euro an.

Bedarfsampel und Beleuchtung als Wunsch

Ganz sicher ist sie sich, dass sich mit einer solchen Summe bestimmt die eine oder andere Verbesserung in Sechtem und Umgebung für die Verkehrssicherheit von Schulkindern verwirklichen lässt.

Persönlich halte sie eine Bedarfsampel für zielführend, zumal Sechtem in naher Zukunft weiterwachsen soll und deswegen wahrscheinlich noch viel mehr Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Zukunft diesen Überweg auf der Keldenicher Straße nutzen werden. Auf jeden Fall müsste ihrer Meinung nach dieser Überweg beleuchtet und für die Autofahrer deutlich sichtbar als Gefahrenstelle mit querenden Fußgängern und Radfahrern erkennbar sein.

Kreis und Unfallkommission prüfen Maßnahmen

Allerdings: „Die Umsetzung verkehrsrechtlicher oder baulicher Maßnahmen, die für einen sicheren Verkehrsablauf zwingend erforderlich sind, erfolgt unabhängig von etwaigen Mitteln Dritter“, erklärt auf Anfrage eine Sprecherin der Kreisverwaltung in Siegburg.

Handlungsbedarf an der Unfallstelle sieht man allerdings auch im Kreishaus. „Nach dem tragischen Unfall hat die Unfallkommission des Rhein-Sieg-Kreises damit begonnen, die Örtlichkeit auf ihre verkehrsrechtlichen und baulichen Missstände samt nötiger beziehungsweise möglicher Verbesserungen hin zu prüfen“, erklärt eine Sprecherin der Behörde.

Die Unfallkommission unter der Leitung des Straßenverkehrsamtes des Kreises bestehe aus Vertretern der Kommune, des zuständigen Straßenbaulastträgers und der Polizei. Und gemeinsam haben die Fachleute dann auch direkt erste Maßnahmen beschlossen.

Tempolimit und Überholverbot geplant

So soll die Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 Kilometern ausgeweitet und zusätzlich mit einem Gefahrzeichen ergänzt werden, das Autofahrer auf die Querungsstelle hinweist. Das Tempo-50-Schild steht bisher nur in Richtung Keldenich, allerdings erst unmittelbar hinter dem Überweg der Unfallstelle. Am Überweg gilt aktuell noch Tempo 70 – auch in Gegenrichtung. Zudem soll nun ein Überholverbot in beide Fahrtrichtungen ausgewiesen werden. „Weitere Aspekte, um die Erkennbarkeit der Querungsstelle zu verbessern, sind im Kreishaus ebenfalls noch im Fokus und werden auf ihre Umsetzbarkeit geprüft“, erklärt die Behördensprecherin, ohne konkret zu werden.

Unfall am 10. November

Für Mia kommen all diese Überlegungen zu spät. Sie war auf dem Weg von Wesseling zum Schulbus nach Sechtem, um von dort zu ihrer Schule nach Bornheim zu kommen. Es war noch dunkel, dichter Nebel herrschte, als sie gegen 7.15 Uhr am Morgen des 10. Novembers beim Überqueren der Keldenicher Straße in Richtung Sportplatz von einem Pkw erfasst wurde. Die 14-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer flüchtete. Doch die Polizei konnte ihn, einen 21-jährigen Mann aus Bornheim-Sechtem, schnell ausfindig machen.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Mordes durch Unterlassen ermittelt. „Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an“, so der Sprecher der Bonner Polizeibehörde, Simon Rott. Der Beschuldigte befinde sich in Untersuchungshaft. Sein Führerschein sei bei der Festnahme beschlagnahmt worden.