Nach dem Unfalltod einer 14-jährigen Radfahrerin auf dem Schulweg im Rhein-Sieg-Kreis sitzt ein 21-Jähriger in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Ermittler steht er in dringendem Verdacht, den nahe der Unfallstelle zurückgelassenen Kleinwagen gefahren und die Jugendliche tödlich verletzt zu haben. Ein Richter habe dem Mann den bereits zuvor erlassenen Haftbefehl verkündet, teilte die Polizei mit.

Beamte brachten den Verdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt. Der 21-Jährige habe sich auch weiterhin nicht zum Tatvorwurf eingelassen, hieß es. Der Haftbefehl gegen ihn war wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes durch Unterlassen und verschiedener Verkehrsdelikte erlassen worden, wie die Staatsanwaltschaft mitgeteilt hatte. Nach ihren Angaben ist der Verdächtige schon einmal wegen Verkehrsdelikten in Erscheinung getreten.

Festnahme an Wohnadresse nach Tod einer 14-jährigen Radfahrerin

Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen (10. November) in Bornheim-Sechtem. Ermittlungen zum Halter führten zu einer Adresse, an der die Polizei sieben Menschen antraf. Da zunächst niemand Angaben zum Fahrer machte, nahmen die Beamten alle mit auf das Präsidium.

Spurensicherung und Vernehmungen führten dann zum Anfangsverdacht gegen den 21-Jährigen. Er wurde am Donnerstag (12. November) an seiner Wohnanschrift festgenommen. Zum Unfallzeitpunkt soll auch eine 18-jährige Frau in dem Kleinwagen gewesen sein. (dpa/red)