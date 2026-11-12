Nicht einmal der heftige Regen in der Nacht zum 11. November hatte die Aufzeichnungen des Verkehrsunfallaufnahmeteams auf der Keldenicher Straße an der Unfallstelle in Bornheim-Sechtem wegwischen können. Am Dienstagmorgen war dort Höhe Staffelsweg gegen 7.15 Uhr ein 14-jähriges Mädchen von einem Auto erfasst worden – der Fahrer flüchtete, die Jugendliche starb noch an der Unfallstelle an den Folgen ihrer schweren Verletzungen.

Blumen und Grablichter an der Unfallstelle

Blumen liegen jetzt an der Unfallstelle und unzählige Grablichter brennen. Doch die meisten Autofahrer, die am Mittwochvormittag auf der Keldenicher Straße unterwegs waren, drosselten nicht einmal merklich die Geschwindigkeit, als sie an der Unfallstelle vorbeifuhren. „Ich bin heute schon zum zweiten Mal hier“, berichtete am Mittwochvormittag eine Frau und Mutter von drei Kindern. Erst vor wenigen Wochen waren sie und ihre Familie selber Opfer eines schweren Verkehrsunfalls, bei dem ihnen ein Fahrer – möglicherweise viel zu schnell – auf ihrer Fahrbahnseite entgegengekommen war und frontal in ihren Wagen prallte. „Wir sahen das Auto auf uns zukommen und konnten ihm einfach nicht ausweichen – da war die Leitplanke“, schilderte sie das Szenario. Und: „Vielleicht nimmt uns dieser Unfall hier deswegen noch mehr mit.“

„Unser Mädchen ist genauso alt“

Schon in aller Frühe sei sie auch schon mit ihrer Tochter an der Unfallstelle gewesen. „Und unser Mädchen ist genauso alt wie das Mädchen, dass hier verunglückt ist“, berichtete die Mutter, die am Vormittag mit ihrer Freundin zur Unfallstelle kam. „Es ist so grausam – man verabschiedet sich morgens von seinem Kind – und sieht sich nie mehr wieder“, sagte sie. Das sei so endgültig. Der eigene Unfall habe ihr gezeigt, wie schnell so etwas passieren kann. Ihr Leben stehe seitdem immer noch auf dem Kopf.

Fassungslosigkeit und Anteilnahme bei Anwohnern und Passanten

Viele Menschen kamen auch noch am Tag nach dem Unfall zur Unfallstelle um Kerzen aufzustellen und Blumen niederzulegen. Copyright: Klose

„Ich konnte gestern an gar nichts anderes mehr denken“, erklärte eine andere Mutter. Fassungslos und den Tränen nahe stand auch sie gestern Vormittag an der Unfallstelle. Der Gedanke, dass der Fahrer einfach weitergefahren war und das mit seinem Gewissen vereinbaren konnte, lässt sie erschauern – scheint ihr unbegreiflich. „Wie konnte der es den ganzen Tag mit dem Wissen dieser Tat aushalten“, fragte sie.

Und obwohl sie das verunglückte Mädchen nicht kannte, war es auch ihr eine Herzensangelegenheit, zur Unfallstelle zu kommen und dort ein Licht anzuzünden. Erschüttert und angefasst wirkten aber auch viele Passanten, die mit ihren Hunden spazieren gingen – oder Jogger und Radfahrer, deren Weg gestern an der Unfallstelle vorbeiführte. Einige stockten und hielten kurz inne. Auch der Arbeiter, der für den Rasenschnitt am Fahrbahnrand zuständig war, hielt an: „Ist hier der schwere Unfall passiert“, fragte er. Er habe davon im Radio gehört.

Polizei ermittelt mutmaßlichen Fahrer

„Gut, dass sie den Wagen so schnell gefunden haben“, meinte er auch. Den verunfallten Wagen, einen Mini Cooper, fanden die Einsatzkräfte der Polizei schon kurz nach dem Unfall auf dem P&R Platz am Bahnhof in Sechtem. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, Spuren wurden gesichert und der Halter ermittelt. An der Halteranschrift haben die Beamten dann allerdings gleich sieben Personen angetroffen. Angaben dazu, wer von ihnen den Wagen zur Unfallzeit geführt hat, haben sie laut Polizei zunächst aber nicht gemacht. Alle Personen seien deswegen nach umfangreicher Spurensicherung in der Wohnung ins Polizeipräsidium gebracht worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung im Straßenverkehr und wegen Fahrerflucht. Im Rahmen erster Maßnahmen und Vernehmungen habe sich inzwischen ein Anfangsverdacht gegen einen 21-jährigen Mann ergeben, der den Unfall verursacht haben könnte. Er und eine mögliche 18-jährige Beifahrerin seien laut Polizei nun auch erkennungsdienstlich behandelt worden. Da jedoch keine Haftgründe für sie vorliegen, wurden auch sie laut Informationen der zuständigen Polizei wieder entlassen.

Polizei sucht weitere Zeugen

Immer noch sucht die Polizei auch nach Zeugen, die bisher noch nicht mit der Polizei in Kontakt gestanden haben oder stehen. Sie werden gebeten, sich zu melden: 0228 15-0 oder per E-Mail: VK2.Bonn@polizei.nrw.de.