Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A3 bei Leverkusen sind am Samstag (21. November) drei Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Wie die Feuerwehr Leverkusen mitteilte, ging der Notruf gegen 11.30 Uhr bei der Leitstelle ein.

Daraufhin wurden umgehend Einsatzkräfte beider Wachen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes zum Unfallort alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei Pkw zusammengestoßen waren.

Unfall A3 bei Leverkusen: Autobahn war bis auf eine Spur gesperrt

Die Feuerwehrleute befreiten die drei verletzten Personen aus den beteiligten Fahrzeugen und übergaben sie an den Rettungsdienst. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurden die Verletzten in Leverkusener Krankenhäuser gebracht.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten und zur Absicherung der Unfallstelle musste die A3 bis auf einen Fahrstreifen gesperrt werden. Insgesamt waren 28 Einsatzkräfte mit elf Fahrzeugen vor Ort im Einsatz. (red)