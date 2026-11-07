Eine 31-jährige Autofahrerin aus Köln ist am Freitagabend (6. November) in Burscheid mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen. Die Frau stand unter Alkoholeinfluss und wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei war die Kölnerin gegen 20.30 Uhr auf der Dabringhausener Straße unterwegs, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Zunächst stieß der Wagen gegen einen Leitpfosten und anschließend gegen eine Schutzplanke. Schließlich kam das Auto auf einem Grünstreifen zum Stehen.

Kölnerin flüchtet nach Unfall einen Abhang hinunter

Als ein Zeuge anhielt, um nach der Fahrerin zu sehen, flüchtete diese einen angrenzenden Abhang hinunter. Die alarmierte Polizei konnte die 31-Jährige wenig später im Nahbereich aufspüren.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die Frau musste eine Blutprobe abgeben. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (red)