Eigentlich sollte das Hoffest des Biohofs Jörgens vor zwei Jahren eine einmalige Veranstaltung bleiben. Mit dem mittlerweile dritten Fest ist nun eine Tradition bei dem Familienbetrieb aus Burscheid.

Spiel und Spaß für die ganze Familie

Das Hoffest findet im Rahmen der Bio-Wochen NRW statt und ist für den Biohof auch eine Gelegenheit, seine Angebote zu präsentieren. Etwa die Zucht von besonders hochwertigen Charolais-Rindern. Aber auch Ziegen, Schweine und Kaninchen können aus nächster Nähe besucht werden. Bei Kindern besonders beliebt war auch die Möglichkeit, Kindertraktoren zu fahren oder auf der riesigen Hüpfburg und an der Strohburg zu spielen.

Mit vor Ort war auch die „Rollende Waldschule“ der Kreisjägerschaft im Rheinisch-Bergischen Kreis. Tierpräparate etwa von Marder, Wiesel und Reh wurden ausgestellt. „Wir wollen den Kindern die heimischen und – teilweise auch nicht heimischen – Tiere näherbringen“, erklärt Marcus Baron aus der Kreisjägerschaft.

Die ganze Familie packt mit an

Familie Böse hatte in der Zeitung von dem Hoffest gelesen und sich auf den Weg gemacht. „Ich finde es schön, dass es vor allem so viele Aktionen für Kinder gibt“, sagt der Vater zufrieden.

„Es ist so schön zu sehen, dass viele Menschen kommen“, freut sich Sina Jörgens. Die Tochter des Hofgründers Dr. Wilfried Jörgens ist etwas überrascht über die hohe Besucherzahl am Samstag: „Der Parkplatz ist schon voll und wir haben gerade mal Viertel nach elf.“

Sina Jörgens (r.). und Tom Wodtke freuen sich über den großen Besucherandrang. Copyright: Semih Kaya

Klar ist: Bei diesem Fest muss die ganze Familie mit anpacken – egal ob am Imbiss-Stand, bei Spielaktionen oder an den Info-Ständen. „Der Familienzusammenhalt ist ein großes Highlight“, sagt Melanie Hugo vom Biohof. Auch Samuel Bothe, der zu der jüngeren Generation am Hof gehört, stimmt zu: „Dadurch, dass wir so viele sind, ist die Arbeit am Hoffest deutlich einfacher.“

Und weil das Fest nun eine Tradition ist, laufen auch die Planungen für das nächste Jahr schon: Am 11. September 2027 lädt die Familie erneut auf ihren Biohof ein.